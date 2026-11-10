Elektrik destek limiti 4 binden 3 bin kilovatsaate çekildi: Sınırı aşan konutun faturası yüzde 96\'ya kadar yükselebilir

Eski Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Denetim Dairesi Başkanı Mehmet İbiş, konutlarda destekli tarifeden yararlanma sınırının yıllık 3 bin kilovatsaate düşürülmesinin faturalara etkisini tek tek hesapladı. İbiş, bu gruba giren konut abonelerinin yüzde 96 oranında zamla karşı karşıya kalacağını belirterek, yeni yılda enerji bedelinde gündeme gelecek olası bir zammın faturaları daha da kabartacağını vurguladı.

Konut abonelerinin elektrik tüketimine uygulanan devlet desteğine ilişkin sınırı duyuran EPDK, yeni yıldan geçerli olmak üzere mesken abonelerinin destekten yararlanabilmesi için belirlenen yıllık elektrik tüketim limitini 4 bin kilovatsaatten 3 bin kilovatsaate düşürdü.

10 BİN 876 LİRALIK FATURA 21 BİN LİRAYI AŞACAK

Mehmet İbiş, ANKA Haber Ajansı ile bu uygulamanın milyonlarca konut abonesinin elektrik faturasına etkisine ilişkin yaptığı hesaplamayı paylaştı. İbiş, yıllık tüketimi 3 bin kilovatsaatin üzerinde olan abonelerin Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) üzerinden elektrik tükettiklerini belirterek, bu tarifeye giren konut abonesinin faturasını etkileyen unsurlardan birinin de YEKDEM maliyeti olduğunu kaydetti.

İbiş, "Bu kapsamda yıllık 3.200 kilovatsaat elektrik tüketen bir mesken abonesinin faturası YEKDEM sıfır olduğunda 10.876 TL'den 19.888 TL'ye yükselerek yüzde 82 artmış olacak. 2026 yılı aralık ayı YEKDEM'i megavat başına 393,75 TL'dir. Bu tutarın Ocak 2027'de de aynı kaldığı varsayıldığında bu gruba giren abonelerin faturası 10.876 TL'den 21.413 TL'ye yükselecek ve yüzde 96 artmış olacak" diye konuştu.

ZAM GELİRSE FATURALAR DAHA DA KABARACAK

Hükümetin 2027 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21. Bu nedenle 2027 yılında elektrik ve doğal gaza bu oranda ya da bu oranın biraz üzerinde zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İbiş, enerji ve dağıtım bedellerinde değişiklik olması durumunda destek dışına çıkarılan konut abonelerinin faturalarının daha da kabaracağına işaret ederek, "Yıllık tüketimleri 3.000-4.000 kilovatsaat olan bir mesken tüketicisi, enerji bedeli ve dağıtım bedellerinde değişiklik olmasa dahi Son Kaynak Tedarik Tarifesi grubuna girmesinden dolayı yüzde 82 ile yüzde 96 oranında zamla karşı karşıya kalacak. Enerji bedeli ve dağıtım bedeli artarsa doğal olarak faturaları daha da kabaracaktır" dedi.

SİTE AİDATLARI DA ARTACAK

İbiş, 3 bin kilovatsaatle ilgili kararın site aidatlarını da etkileyeceğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerinin tüketimleri yıllık 3 bin kilovatsaat üzerine çıktığında, ortak giderlerdeki elektrik bedeli de yüzde 82 ile yüzde 96 arasında artacaktır."