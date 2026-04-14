Eskipazar OSB ve Lojistik Merkezi ile Filyos Limanı\'na Demiryolu Bağlantısı Karabük\'ün İhracatını Güçlendirecek

Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Karabük Lojistik Merkezi'nin tamamlanmasıyla Filyos Limanı'na demir yolu bağlantısı sağlanarak Karabük'ün sanayi ve ihracat potansiyeli artırılacak.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, AA muhabirine, bölgede "dünyaya açılan bir kapı"nın olmadığını söyledi.

Bölgeden ihracat yapılırken Kocaeli'nin Gebze bölgesindeki limanların kullanıldığını belirten Çapraz, bu anlamda yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesiyle inşa edilen Filyos Limanı'na Eskipazar OSB ve lojistik merkeziyle ulaşımı, ülke ihracatına katkı, lojistik maliyetlerinde düşüş sağlayacağı için önemsediklerini dile getirdi.

Çapraz, 344 hektar alanda kurulan Eskipazar OSB'de tüm altyapı çalışmalarının bu yılın sonuna kadar tamamlanacağını ifade ederek, "2027 itibarıyla yatırımcılarımız fabrikalarını kurmaya başlayacaklar." dedi.

Türkiye'deki 400'e yakın OSB'nin 14'ünün içinden demir yolu geçtiğini dile getiren Çapraz, yanı başına kurulan lojistik merkezi dolayısıyla yatırımcılar için cazip olan Eskipazar OSB'nin de içinden geçen demir yolu aracılığıyla Filyos Limanı'na ulaşım sağlayacağını söyledi.

"Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi çok ciddi manada ivme kazanacaktır"

Burada kurulacak lojistik merkezinden yapılacak konteyner yüklemeleriyle ürünleri Filyos Limanı'na demir yoluyla gönderebileceklerine işaret eden Çapraz, "Lojistik merkezin kurulmasıyla Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi çok ciddi manada ivme kazanacaktır. Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi hemen Karabük'e çok yakın noktada ve Batı Karadeniz'in kalbi konumunda. Buraya ürünler kara yoluyla geldiği takdirde biz burada elleçlemesini yapabilir, konteynerleyebilir ve bu konteynerleri de demir yoluyla Filyos Limanı'na ulaştırabiliriz." diye konuştu.

Çapraz, Karabük'te yapılacak lojistik merkezi ile maliyetlerin de düşeceğini belirterek, bunun uluslararası pazarda rekabet açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Lojistik merkezinin Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının 2013'ten beri takip ettiği bir konu olduğunu dile getiren Çapraz, desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Karabük valilerine, Karabük milletvekillerine, kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

Geçen yıl Birinci Lojistik Koordinasyon Kurulu toplantısına davet edildiklerini belirten Çapraz, "Toplantıda müracaatımız kabul edildi. Bize dediler ki 'yeniden fizibilite çalışması yapın, eksikliklerinizi tamamlayın gelin.' Bu yıl mart ayında ikinci kez Lojistik Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldık ve şükürler olsun ki Karabük Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen yanı başında bir lojistik merkez kurulması için ön onayımızı aldık. Bundan sonra süreç yeni başlıyor. Burada hem kamu eliyle kamulaştırılması gereken alanlar var hem de özel sektör desteğiyle. İnşallah burada bir lojistik merkez inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.