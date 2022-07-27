Eskişehir'de simide zam - Son Dakika
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Eskişehir'de simide zam

27.07.2022 15:49
Eskişehir'de simide zam

Eskişehir'de 3,5 TL olan 100 gram simidin fiyatı, bu aydan itibaren 4,5 TL'ye yükseldi.

Eskişehir'de 3,5 TL olan 100 gram simidin fiyatı, bu aydan itibaren 4,5 TL'ye yükseldi.

Haziran sonunda ekmeğe yapılan zammın ardından simit fiyatlarına da temmuz ayı itibariyle güncelleme geldi. Eskişehir'de 100 gramı 3,5 TL'ye satılan simit, Eskişehir Ticaret Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararla 4,5 TL'den satılmaya başlanacak. Simit en son 26 Nisan 2022'de zamlı olarak satışa sunulmuştu. Bunun yanında açma, karaköy, poğaça, ve börek fiyatları da 5 TL'ye yükseldi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Simit, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de simide zam - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de simide zam - Son Dakika
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