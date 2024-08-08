Eskişehir\'de Ayçiçek Üretimini Arttırıyoruz Projesi Saha Kontrolleri Yapıldı

Ekonomi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 6 ilçede uygulanan 'Eskişehir'in Altı İlçesinde Ayçiçek Üretimini Arttırıyoruz Projesi' kapsamında ekimi yapılan yağlık ayçiçeklerinin saha kontrolleri yapıldı. Yetiştirilen yağlık ayçiçeklerinden çok yüksek verim bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen '2024 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' çerçevesinde Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan 'Eskişehir'in Altı İlçesinde Ayçiçek Üretimini Arttırıyoruz Projesi' ile yetiştiricilere teslim edilen yağlık ayçiçeği tohumlarının gelişimini takip amacıyla yapılan saha kontrollerinde Tepebaşı İlçesi Keskin Mahallesinde bulunan ayçiçeği tarlaları denetlendi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Birimi ve Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan saha kontrollerinde hem dağıtımı yapılan tohumlukların gelişimleri gözlendi hem de üreticilerle bilgi alışverişinde bulunuldu. Yapılan gözlemlerde iyi bakım imkanları sağlanan tarlalarda gelişimlerin oldukça iyi olduğu, verimde belirleyici olan kelle büyüklükleri ve kelle doluluklarının il ortalamasının üzerinde olduğu gözlemlendi. Yetiştiricilerle yapılan görüşmelerde üreticilerin projede yapılan çeşit seçiminden ve özellikle ayçiçeğinde maliyetin önemli bir kısmını oluşturan tohumluk bedellerine verilen destekten memnun oldukları öğrenildi.

2024 yılı bahar döneminde uygulanan 'Eskişehir'in Altı İlçesinde Ayçiçek Üretimini Arttırıyoruz' projesi ile 8 bin 850 kg yağlık ayçiçeği tohumluğu yüzde 50 hibe ile 234 üreticiye teslim edilirken, 17 bin 700 dekarlık alanda devlet desteği ile ayçiçeği üretimi yapıldı. Proje ile ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği üretiminden toplamda yaklaşık 4 bin 450 ton verim elde edilmesi bekleniyor. - ESKİŞEHİR