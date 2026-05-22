Kurbanlık satıcılarının çadır çilesi
22.05.2026 09:56  Güncelleme: 09:59
Eskişehir'de kurban bayramı öncesi hayvan pazarına gelen besiciler, fiziki şartların yetersizliği ve bakımsızlık nedeniyle mağdur olduklarını belirterek yetkililere tepki gösterdi.

Eskişehir'de kurban bayramı öncesi hayvan pazarına gelen besiciler, alandaki fiziki şartların yetersizliğinden ve pazar yerinin bakımsızlığından dert yandı. Yer ücreti ödemelerine rağmen çadır ve oluk gibi temel ihtiyaçların karşılanmadığını belirten satıcı Celal, "Hayvanlarla birlikte yatıp kalkıyoruz, soğuktan hem biz hem de kurbanlıklarımız hasta oluyor" diyerek yetkililere tepki gösterdi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin dört bir yanından Eskişehir'deki kurban pazarına gelen besiciler, yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdi. Aslen Ağrılı olan ve hayvanlarını satmak için Eskişehir'deki pazara getiren kurbanlık satıcısı Celal, kendilerine söz verilen imkanların sağlanmadığını iddia etti. Pazar alanında gübre dökecek yer bulamadıklarını, açık alanlar sebebiyle sürekli rüzgar ve yağmura maruz kaldıklarını belirten yetiştiriciler, yüksek yer ücretlerine rağmen çadır ve oluk gibi en temel kurulumları bile kendi imkanlarıyla yapmak zorunda kaldıklarından yakındı.

"7 tane hayvanlık yere 27 bin lira para ödemişim"

Pazar alanındaki duruma isyan eden ve yetkililerden çözüm bekleyen kurbanlık satıcısı Celal, "Ağrılıyım aslen, Eskişehir'de oturuyorum. Buraya pazara hayvanlarımızı çekip satmak için geldik. Yattığımız yer tam bir rezalet. Burada gübrenin atılacağı bir yer yok. Üstelik çok cereyan yapıyor, kenarlar açık. Yağmur vuruyor, içeri su alıyor, soğuktan üşüyoruz. Banyo yapacak, kalacak yerimiz yok. Affedersiniz, hayvanlarla birlikte yatıp kalkıyoruz. Yetkililere söyledik, 'Tamam, halledeceğiz' diyorlar ama kalan yapan bir şey yok. Akşamları burada soğukta kalıyoruz, mağduruz" dedi.

"Cereyan yapıyor, hayvanlarımız da biz de hasta oluyoruz"

Taleplerinin önemsenmediğini ve yüksek meblağlar ödemelerine rağmen hizmet alamadıklarını aktaran yetiştirici Celal, "Belediyenin bu alanına hayvanlarımızı çekerken 'Bütün ihtiyaçlarınız giderilecek' dendi. Parasını da peşin ödedik. 7 tane hayvan alan bir patok yer için tam 27 bin lira para ödemişim. Buna rağmen ne çadırı var ne oluğu; hepsini kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Üstelik içerisi çok esiyor, hayvanlarımız hasta oluyor. Kendimiz de bizzat soğuktan hasta oluyoruz zaten" şeklinde konuşarak sitemini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

