Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) doğrultusunda Bakanlığa sunulan ve desteklenmeye hak kazanan "Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesi" kapsamında Çifteler çiftçisine nohut tohumu desteği verildi.
Azkan cinsi nohut tohumlarının yüzde 50 hibeli olarak üreticilere teslim edildiği törene Çifteler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali İhsan Söker, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Çifteler Ziraat Odası Başkanı Nejat Yatır, mahalle muhtarları, projede görevli il ve ilçe müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı.
Proje ile öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanların değerlendirilerek tarıma kazandırılması ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla Çiftelerde nohut üretimi yapan çiftçilere 445 dekar araziye ekilmek üzere yüzde 50 hibeli olarak 4 bin 450 kilo tohum desteği sağlandı. - ESKİŞEHİR
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