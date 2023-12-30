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Eskişehir'de Semt Pazarında Yoğunluk - Son Dakika
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Eskişehir'de Semt Pazarında Yoğunluk

2023 yılını geride bırakmaya bir gün kala Eskişehir'de vatandaşlar yeni yıl alışverişi için semt pazarına akın etti. Odunpazarı ilçesinde kurulan pazarda sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Yılbaşı gecesi için sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak isteyenler pazarda hareketlilik yarattı. Pazarcı esnafı ise bu yoğunluktan memnun olduklarını belirtti.

Eskişehir\'de Semt Pazarında Yoğunluk
30.12.2023 - 13:13,
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Eskişehir'de vatandaşlar yaklaşan yeni yıl öncesinde semt pazarında yoğunluk oluşturdu.

2023 yılını geride bırakmaya bir gün kala Eskişehir'de vatandaşların yeni yıl alışverişi başladı. Kentte Odunpazarı ilçesinde kurulan bir semt pazarında vatandaşların yoğunluğu dikkat çekti. Sabah saatlerinde pazarın yolunu tutanların bazı tezgahların önünde kalabalık oluşturduğu görüldü. Yılbaşı gecesi için sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak isteyenler pazarın bazı bölümlerinde hareketliliğe neden oldu. Pazarcı esnafı ise yaşanan yılbaşı hareketliliğinden memnun olduklarını ifade ederek, günün akşam saatlerine kadar hareketliliğin sürmesini beklediklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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