Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü - Son Dakika
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Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü

14.08.2022 09:49
Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü

Eskişehir'de semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş devam ediyor.

Eskişehir'de semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş devam ediyor.

Eskişehir'de kurulan semt pazarlarında tezgahlardaki etiket fiyatları vatandaşın yüzünü güldürdü. Birçok sebze ve meyvenin fiyatı bir önceki haftaya göre neredeyse yarı yarıya ucuzladı. Geçtiğimiz aylarda pazarlarda görülen astronomik fiyatlar bu hafta büyük oranda düşüşe geçti. Ağustos ayı itibarıyla pazarlarda ürün bolluğu yaşanmaya başladı. Pek çok sebzede fiyatlar inmeye başladı.

Domatesin fiyatı yarı yarıya düştü

Geçtiğimiz aylarda fiyatıyla cep yakan sivri biberin kilosu bu hafta 10 ila 15 TL'ye, geçtiğimiz hafta 10 TL'den satılan domates 5 ila 7 TL arasında satılıyor. Yaz meyvelerinin olmazsa olması, bir dönem dilimle satılan karpuz ise kilosu 2 TL'den satılıyor. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü - Son Dakika

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