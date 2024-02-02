Eskişehir İhracatı Ocak Ayında Yüzde 17,6 Arttı

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi.
Merkezi Eskişehir'de olan firmaların 2024 Ocak ayında 123,4 milyon dolar ihracat yaptığını ve Eskişehir ihracatının yılın ilk ayında önemli artış sağladığını belirten Kesikbaş, "TİM tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı ocak ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artış gösterdi. Üreten ve değer oluşturan tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı sürdürdükleri bu başarı ivmesinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.
"İhracatta 123,4 milyon dolara ulaştık"
Eskişehir'in Ocak 2023 dönemine göre 18,4 milyon dolar daha fazla ihracat yaptığını ifade eden Kesikbaş, "Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ihracatımız 105 milyon dolar seviyelerindeydi. Bu yıl ise ocak ayında 123,4 milyon dolara ulaştık. En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Almanya ve Fransa oldu" açıklamasında bulundu.
"İhracat etki anketini yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız"
Ülkemizin kalkınma yolunda en önemli unsurların başında ihracatın geldiğinin altını çizen Kesikbaş, "Ocak ayında Eskişehir'deki tüm işletmeleri kapsayacak şekilde bir İhracat Etki Anketi gerçekleştirdik. Yüzlerce firmanın katıldığı bu anket ile şehrimizin ve ülkemizin ihracatının gelişmesine etki eden faktörleri belirlemeyi ve bunlara ilişkin beklentileri ortaya koymayı hedefledik. Çok yakın bir zamanda sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağımız bu anketin kısa ve orta vadede önlemler için önemli bir analiz olduğuna inanmaktayız" şeklinde konuştu.
"Hedeflerimiz daha büyük"
ESO Başkanı Kesikbaş, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"İhracatta yaptığı hamlelerin meyvelerini toplamaya başlayan Türkiye, yoluna yeni ve daha büyük hedeflerle devam ediyor. Pandemi dönemi ve geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşadığımız deprem felaketi sonrasında tedarik zincirinde ve hammadde konusunda yaşanan sıkıntıların hafiflemesiyle, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hem Türkiye hem de Eskişehir olarak ihracatta önemli adımlar atıyoruz. Bu hedeflerin büyümesi için sanayicimiz gerekli alanlarda destek talebini devam ettiriyor. İhracat ve ihracat bağlantılı yatırım ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda finansmana erişimin daha kolay ve hızlı olmasını bekliyoruz." - ESKİŞEHİR
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