 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir İhracatı Ocak Ayında Yüzde 17,6 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Eskişehir İhracatı Ocak Ayında Yüzde 17,6 Arttı

Eskişehir İhracatı Ocak Ayında Yüzde 17,6 Arttı

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir'in Ocak ayında ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artış gösterdiğini belirtti. Kesikbaş, Eskişehir'in Ocak ayında 123,4 milyon dolar ihracat yaptığını ve en yoğun ihracat gerçekleştirdikleri ülkelerin ABD, Almanya ve Fransa olduğunu ifade etti. Ayrıca, Eskişehir Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen İhracat Etki Anketi sonuçlarının yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını ve bu anketin kısa ve orta vadede önlemler için önemli bir analiz olduğunu vurguladı. Kesikbaş, Türkiye'nin ihracatta yeni ve daha büyük hedeflerle yoluna devam ettiğini ve sanayicilerin finansmana daha kolay ve hızlı erişim taleplerinin olduğunu belirtti.

02.02.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Merkezi Eskişehir'de olan firmaların 2024 Ocak ayında 123,4 milyon dolar ihracat yaptığını ve Eskişehir ihracatının yılın ilk ayında önemli artış sağladığını belirten Kesikbaş, "TİM tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı ocak ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artış gösterdi. Üreten ve değer oluşturan tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı sürdürdükleri bu başarı ivmesinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"İhracatta 123,4 milyon dolara ulaştık"

Eskişehir'in Ocak 2023 dönemine göre 18,4 milyon dolar daha fazla ihracat yaptığını ifade eden Kesikbaş, "Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ihracatımız 105 milyon dolar seviyelerindeydi. Bu yıl ise ocak ayında 123,4 milyon dolara ulaştık. En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Almanya ve Fransa oldu" açıklamasında bulundu.

"İhracat etki anketini yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız"

Ülkemizin kalkınma yolunda en önemli unsurların başında ihracatın geldiğinin altını çizen Kesikbaş, "Ocak ayında Eskişehir'deki tüm işletmeleri kapsayacak şekilde bir İhracat Etki Anketi gerçekleştirdik. Yüzlerce firmanın katıldığı bu anket ile şehrimizin ve ülkemizin ihracatının gelişmesine etki eden faktörleri belirlemeyi ve bunlara ilişkin beklentileri ortaya koymayı hedefledik. Çok yakın bir zamanda sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağımız bu anketin kısa ve orta vadede önlemler için önemli bir analiz olduğuna inanmaktayız" şeklinde konuştu.

"Hedeflerimiz daha büyük"

ESO Başkanı Kesikbaş, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"İhracatta yaptığı hamlelerin meyvelerini toplamaya başlayan Türkiye, yoluna yeni ve daha büyük hedeflerle devam ediyor. Pandemi dönemi ve geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşadığımız deprem felaketi sonrasında tedarik zincirinde ve hammadde konusunda yaşanan sıkıntıların hafiflemesiyle, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hem Türkiye hem de Eskişehir olarak ihracatta önemli adımlar atıyoruz. Bu hedeflerin büyümesi için sanayicimiz gerekli alanlarda destek talebini devam ettiriyor. İhracat ve ihracat bağlantılı yatırım ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda finansmana erişimin daha kolay ve hızlı olmasını bekliyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Eskişehir, Türkiye, İhracat, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir İhracatı Ocak Ayında Yüzde 17,6 Arttı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 18:17:30. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir İhracatı Ocak Ayında Yüzde 17,6 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement