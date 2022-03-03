Eskişehir'in de bulunduğu bölgede TÜFE oranları açıklandı - Son Dakika
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Eskişehir'in de bulunduğu bölgede TÜFE oranları açıklandı

03.03.2022 11:16
Eskişehir'in de bulunduğu bölgede TÜFE oranları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2022 Şubat ayı ve yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı, Eskişehir'in içerisinde bulunduğu bölgede Türkiye ortalamasından az da olsa farklılık gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2022 Şubat ayı ve yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı, Eskişehir'in içerisinde bulunduğu bölgede Türkiye ortalamasından az da olsa farklılık gösterdi.

Açıklanan verilere göre ülke genelindeki yıllık TÜFE oranı yüzde 54,44, aylık ise yüzde 4,81 oranında arttı. Bu oran Bursa, Bilecik, Eskişehir illerinin dahil olduğu bölgede ise yıllık yüzde 54,51, aylık yüzde 4,64 arttı. Açıklamaya göre TÜFE oranı, Eskişehir'in içerisinde bulunduğu bölgede Türkiye'deki yıllık orana göre yüksek, aylık orana göre ise düşük çıktı.

Öte yandan, ülke genelinde yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 105,01, aylık yüzde 7,22 arttı. - ESKİŞEHİR

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'in de bulunduğu bölgede TÜFE oranları açıklandı - Son Dakika


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