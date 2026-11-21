Eskişehir Sanayi Odası (ESO) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir Model Fabrika, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Verimlilik Proje Ödülleri Programı kapsamında TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'nin (TEI) projelerini yerinde inceledi.

Eskişehir Model Fabrika Yalın Üretim Mühendisi ve Saha Danışmanı Müge Köroğlu, TEI'nin bakım yönetimi ve özel prosesler (kaplama) alanlarında yürüttüğü iki projenin değerlendirme sürecinde görev aldı. Köroğlu, yalın üretim ve süreç iyileştirme alanlarındaki saha deneyimiyle projeleri yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde projeler; süreç iyileştirme yöntemleri, uygulama sonuçları, verimliliğe sağladıkları katkı ve elde edilen kazanımların sürdürülebilirliği kriterleri açısından ele alındı.