 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir Sanayi Odası, İddialara Cevap Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Sanayi Odası, İddialara Cevap Verdi

Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası'nın yaptığı açıklamaya istinaden yazılı bir açıklama yaparak, üye kayıtlarının yasal olduğunu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Sanayi Odası, şehrin her noktasına yayılmasının ulvi ve yasal bir görev olduğunu vurguladı.

Eskişehir Sanayi Odası, İddialara Cevap Verdi
11.01.2024 - 16:47,  Güncelleme: 16:48
Abone Ol

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir Ticaret Odası'nın (ETO) yaptığı açıklamaya istianeden yazılı açıklama yaptı.

ETO tarafından, Eskişehir Sanayi Odası'nın, bazı işletmelerin kanun dışı üye yapıldığına dair iddiaları içeren yazılı açıklama sonrası Sanayi Odası cevap hakkını kullandı. Yapılan üye kayıtlarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Odalar ve Borsalar kanununa uygun şekilde yasal olarak yapıldığına dikkat çekilen açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Sanayi Odasının şehrin her noktasına yayılması ulvi ve yasaldır

Eskişehir Sanayi Odası'nın yaptığı açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi;

"Eskişehir Sanayi Odası, kurulduğu günden bu yana üretimi arttırmak, istihdamı üst seviyeye çıkartmak, ihracat rakamlarını ülke ortalamasının üstüne çıkartmak adına yılmadan ve yorulmadan çalışmaktadır. Eskişehir Sanayi Odasına üye olma onur ve gururunu yaşayan firmalarımızla beraber ortak ülkümüz bu temeller doğrultusundadır. Bu doğrultuda ülkemize ve şehrimize artı değer katmak için bu çalışmaların şehrin her noktasına yayılması da kanunen Eskişehir Sanayi Odası'na verilmiş ulvi ve yasal ( 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Odalar ve Borsalar Kanunu; Madde: 9-10) bir görevidir. Eskişehir Sanayi Odası'nın bünyesine "Üye Olma Niteliğine Haiz" yeni üyeler katmasının tek amacı Eskişehir Sanayi Odası'nın vizyon, misyon ve hizmetlerini şehrin geneline yayıp üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı arttırarak şehrimize katkı sunmaktır. Bu misyonumuzu kanunların bize verdiği yetki ile yılmadan ve yorulmadan devam ettireceğiz. Eskişehir üretecek, Türkiye büyüyecek." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir Sanayi Odası, İddialara Cevap Verdi - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56
Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:44:38. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Sanayi Odası, İddialara Cevap Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement