AYESOB Başkanı Künkcü\'den Aydın esnafına uyarı

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, ölçü ve tartı aletleri kullanan esnaf ve sanatkarları uyararak, 2024 yılında muayenesi yapılan cihazlar için en geç 2 Mart 2026 tarihine kadar yetkili muayene servislerine beyanname verilmesi gerektiğini hatırlattı.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında, ticarette kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin iki yılda bir muayene edilmesi ve damgalanmasının yasal zorunluluk olduğunu belirten Künkcü, süresi içerisinde muayenesi yaptırılmayan cihazlar için idari para cezası uygulanacağını ve ölçü aletlerine el konulabileceğini vurguladı.

Periyodik muayeneye tabi olan ölçü ve tartı aletlerinin, cins ve kullanım alanlarına göre Türk Standartları Enstitüsü (TSE), belediyelerin Ölçüler ve Ayar Memurlukları ile yetkili muayene servisleri tarafından kontrol edildiğini ifade eden Künkcü, esnafın başvurularını doğru ve yetkili mercilere yapmasının önemine dikkat çekti.

AYESOB Başkanı Künkcü, esnafın herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için 2026 yılı Şubat ayı sonuna kadar periyodik muayene başvurularının mutlaka tamamlanması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ölçü ve tartıda güven, ticaretin temel unsurudur. Bu konu yalnızca bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda esnafımızın emeğinin korunması ve vatandaşlarımızın doğru, adil alışveriş yapabilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Süresi dolmuş ölçü ve tartı aletlerinin kullanılması hem esnafımızı zor durumda bırakmakta hem de tüketici güvenini zedelemektedir."

Künkcü, süresi geçmiş ölçü ve tartı aletlerini kullananlar hakkında 3516 sayılı Kanun'un 15/c maddesi kapsamında işlem yapılacağını bir kez daha hatırlatarak, "Esnaf ve sanatkarlarımızın cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için başvurularını zamanında ve yetkili mercilere yapmalarını özellikle rica ediyorum. AYESOB olarak bu süreçte esnafımızın yanındayız" diyerek tüm esnaf ve sanatkarlara çağrıda bulundu. - AYDIN