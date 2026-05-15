Esnafa Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esnafa Destek Çağrısı

Esnafa Destek Çağrısı
15.05.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DESOB Başkanı Ebedinoğlu, esnafın mali yükünü azaltmak için zincir market yasası talep etti.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, 29 oda başkanıyla birlikte esnafın finansa erişimi için çağrıda bulunarak, zincir market yasasının çıkartılmasını talep etti.

TESK Genel Başkan vekili ve DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, kentteki 29 oda başkanlarıyla birlikte DESOB binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, enerji maliyetleri, stopaj yükü, kira artışları ve POS komisyonları gibi giderlerin esnafın belini büktüğünü söyledi. Zincir marketlerin kontrolsüz büyümesi karşısında mahalle esnafının her geçen gün daha fazla güç kaybettiğini, küçük işletmeler korunmadan yerel ekonominin de korunamayacağına dikkat çeken Ebedinoğlu, Diyarbakır genelinde esnafın ancak yüzde 35'inin primlerini düzenli ödeyebildiğini dile getirdi. Geriye kalan yüzde 65'lik kesimin her geçen gün faiz yükü altında ezildiğini aktaran Ebedinoğlu, esnafın aylık yaklaşık 11 bin 800 TL Bağ-Kur primi ödemek zorunda bırakıldığını, buna karşın emekli maaşlarının 20 bin TL ile 21 bin TL arasında kaldığını söyledi. Sosyal güvenlik sistemindeki bu durumun büyük bir adaletsizlik olduğunu savunan Ebedinoğlu, yıllardır söz verilmesine rağmen prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi konusunda henüz somut bir adım atılmadığını ve bu beklentinin artık ertelenmemesi gerektiğini dile getirdi.

Esnafın krediye ulaşamadığı için ticaretini sürdüremediğini, kira, elektrik, personel ve hammadde giderlerini karşılayamaz duruma geldiğini aktaran Ebedinoğlu, yüksek banka faizleri ve piyasadaki durgunluk nedeniyle tahsilat yapılamadığını, bu durumun domino etkisi oluşturacak binlerce işletmeyi kapanma riskiyle karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

Hükümete ve ilgili kurumlara çağrıda bulunan Ebedinoğlu, esnafın ödeme gücüne göre Bağ-Kur primlerinin yeniden düzenlenmesini, gecikme faizlerinin silinmesini veya makul seviyelere çekilerek kapsamlı bir yapılandırma sisteminin hayata geçirilmesini istedi. Kredilerdeki vergi ve SGK borcu şartının esnetilmesi gerektiğini belirten Ebedinoğlu, küçük esnaf için düşük faizli destek paketlerinin hazırlanması, zincir market yasasının çıkarılması ve elektrik ile kira gibi kalemlerde esnafa özel destek mekanizmalarının oluşturulması çağrısında bulundu. Esnaf ve sanatkarın ülkenin omurgası olduğunu hatırlatan Ebedinoğlu, esnafın olmadığı yerde üretimin, istihdamın ve sosyal hayatın olamayacağını belirterek, esnafın haklı taleplerini her platformda dile getirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnafa Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:18:06. #7.13#
SON DAKİKA: Esnafa Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.