Esnafa Müjde: Kredi Ödeme Vade Süreleri Uzatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Esnafa Müjde: Kredi Ödeme Vade Süreleri Uzatıldı

Esnafa Müjde: Kredi Ödeme Vade Süreleri Uzatıldı

Esnaflara sunulan kredilerde vade süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı, yeni kayıtlı esnaf için şartlar kolaylaştı.

04.12.2024 10:50
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Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Halkbank aracılığıyla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri tarafından esnafa sunulan kredilerde ödeme vadelerinin uzatıldığını müjdeledi. Yeni düzenleme, esnaflar için daha esnek ve avantajlı ödeme planları sunuyor.

Başkan Muhammet Ali Künkcü, yaptığı açıklamada esnafın kredi geri ödemelerinde önemli kolaylıklar sağlandığını ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz destekli esnaf kredileri kapsamında yapılan değişiklikler hakkında bilgi veren Künkcü, "Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri tarafından kullandırılmakta olan kredilerde vade süreleri 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı. Geri ödeme periyotlarında ise 1 ay ve 3 ay seçeneklerinin yanı sıra artık 6 ayda bir ödeme seçeneği de sunuluyor" dedi.

Künkcü, yeni kayıt olan esnaflar için de bekleme sürelerinde önemli bir değişiklik yapıldığını belirterek, "Yeni kayıt olan esnaflarımızın kredi kullanabilmesi için gereken maliye ve sicil kaydı bekleme süresi 6 aydan 3 aya düşürüldü. Bu düzenleme ile işe yeni başlayan esnafımız daha hızlı bir şekilde krediye ulaşabilecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Künkcü, bu düzenlemelerin Aydın ve ülke genelindeki esnaflar için büyük bir destek olacağını vurgulayarak, "Her fırsatta esnafımızın sorunlarını dile getirdik ve çözüm odaklı adımlar atılması için çalıştık. Bu düzenlemeler, esnafımızın yükünü hafifletirken işlerini büyütmelerine de katkı sağlayacaktır" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Halkbank, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnafa Müjde: Kredi Ödeme Vade Süreleri Uzatıldı - Son Dakika

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