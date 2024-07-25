ESO Üyelerine KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

ESO Üyelerine KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyelerine yönelik KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı bilgilendirme toplantısı ESO Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında işletmeleri bekleyen değişimler ve yeşil dönüşümün verimliliğe ve rekabete etkisi hakkında önemli bilgilendirmeler yapıldı. ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve verimlilik konularına dikkat çekerek, KOSGEB Başkan Yardımcısı Bilal Kendirci ise KOBİ'leri dönüşüme hazırlama ve uluslararası bir kurum olma çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

25.07.2024 15:14
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyelerine yönelik KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı bilgilendirme toplantısı ESO Meclis Salonunda yapıldı.

ESO ve KOSGEB iş birliğinde gerçekleştirilen toplantıda; AB Yeşil Mutabakatı kapsamında işletmeleri bekleyen değişimler ile yeşil dönüşümün verimliliğe ve rekabete etkisi hakkında önemli bilgilendirmelerde bulunarak programın başvuru, değerlendirme ve destek süreçleri konusunda detaylar açıklandı.

"Dönüşüm ve verimliliğe önem veriyoruz"

Toplantının açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, yeşil dönüşüm ile dijital dönüşüm ve verimlilik konularına dikkat çekti. Kesikbaş, "Sanayiciler olarak aslında hepimiz bu üç önemli konuya dikkat ediyoruz. Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve verimlilik kavramlarını üretim dinamiklerimizin arasına aldık. Bugün bu alanlarda ne gibi destekler, fırsatlar elde edebiliriz, bu süreçte bizleri neler bekliyor KOSGEB ve TSE uzmanlarımız tarafından dinleyeceğiz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"KOBİ'lerimizi dönüşüme hazırlayacağız"

Türkiye sanayisinin rekabet gücünü artırarak, uluslararası pazarda daha etkin rol almayı amaçladıklarını ifade eden KOSGEB Başkan Yardımcısı Bilal Kendirci yaptığı konuşmasında, "AB Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması beraberinde birçok yükümlülüğü getiriyor. Bu kapsamda atacağımız adımları iyi belirlememiz gerekiyor. KOSGEB olarak KOBİ'lerimizi bu sürece hazırlamayı, verimli bir şekilde dönüşümlerine destek olmayı ve uluslararası bir kurum olmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Toplantının açılış konuşmalarının ardından KOSGEB ve TSE'nin alanında uzmanları tarafından proje hakkında bilgilendirme sunumları yapılarak, katılımcıların soruları yanıtlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Eskişehir, Kosgeb, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ESO Üyelerine KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESO Üyelerine KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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