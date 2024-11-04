Esra Bayram AstraZeneca'da Yeni Atama - Son Dakika
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Ekonomi

Esra Bayram AstraZeneca'da Yeni Atama

Esra Bayram AstraZeneca\'da Yeni Atama

Esra Bayram, AstraZeneca Türkiye'de Biyofarma Klinik Araştırmalar Ülke Direktörü olarak atandı.

04.11.2024 14:46
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AstraZeneca Türkiye'de, Biyofarma Klinik Araştırmalar Ülke Direktörü görevine Esra Bayram atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca Türkiye'de üst düzey atama gerçekleştirildi.

Şirkette 2014'ten bu yana çeşitli pozisyonlarda başarıyla görev alan Esra Bayram, bu ay itibarıyla Biyofarma Klinik Araştırmalar Ülke Direktörü oldu.

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Esra Bayram, kariyerine Drogsan'da Kalite Kontrol Uzmanı olarak başlarken, Pfizer'de ise Klinik Araştırmalar Departmanı'nda çeşitli pozisyonlarda çalışarak önemli deneyimler kazandı.

2014'te AstraZeneca Türkiye'ye katılan Bayram, burada sırasıyla Klinik Araştırmalar Uzmanı, Klinik Araştırmalar Proje Yöneticisi, Klinik Araştırmalar Kalite Yöneticisi ve Klinik Araştırmalar Müdürü rollerini üstlendi.

Kaynak: AA

AstraZeneca, Türkiye, Ekonomi, Sağlık, Pfizer, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esra Bayram AstraZeneca'da Yeni Atama - Son Dakika

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