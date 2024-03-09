Et fiyatlarının artması vatandaşları balığa yöneltti - Son Dakika
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Ekonomi

Et fiyatlarının artması vatandaşları balığa yöneltti

Kilis'te kırmızı et ve tavuk fiyatlarının artması nedeniyle vatandaşlar balık tüketimine yöneliyor. Balıkçılar, balık sezonunun sonuna yaklaşılmasına rağmen satışlardan memnun. Hamsi, istavrit, çupra ve levrek gibi çeşitler yoğun ilgi görüyor. Kırmızı ve beyaz et fiyatlarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar balık tezgahlarına yöneliyor. Kilis'te hamsi kilosu 100 TL, çupra ve levrek ise 250 TL'den satılıyor. Balıkçılar, denizden çıkan balık çeşitlerinde azalma olmasına rağmen vatandaşların balığa olan ilgisinin devam ettiğini belirtiyor.

09.03.2024 23:31
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Et fiyatlarının artması vatandaşları balığa yöneltti

KİLİS - Kilis'te kırmızı et ve tavuk fiyatlarındaki artış vatandaşların tercihini balığa yöneltti.

Ülke genelinde balık sezonunun sonuna yaklaşılmasına rağmen Kilis'teki balıkçılar satışlardan memnun. Havalar ısınmaya başlamasına rağmen tezgahtaki çeşitliliği azalmayan balığa vatandaşlar tarafından rağbet gösterilmeye devam ediyor. Son aylarda kırmızı et ve tavuk fiyatlarındaki artış vatandaşların protein tercihini balığa yöneltti. Balık tezgahlarında özellikle hamsi, istavrit, çupra ve levrek için yoğunluk yaşanırken esnaf, sezon sonu olmasına rağmen vatandaşların balığa olan ilgisinin arttığını belirtti.

Av sezonunun sonuna gelmesine rağmen tezgahlarda balık bolluğu yaşandığını, kırmızı ve beyaz et fiyatlarında yukarı doğru bir ivme olduğunu söyleyen Esnaf Uğur İncirli, kırmızı ve beyaz etin yükselmesinden dolayı vatandaşların tezgahtaki balık çeşitlerine yöneldiğini dile getirdi. Kentte, hamsinin kilosunu 100 TL, çupra ve levrek 250 TL'den satışa sunuyor.

Av yasaklarının başlamasına az bir süre kala denizden çıkan balık çeşitlerinde azalma olmasına rağmen vatandaşların balığa yöneldiğini söyleyen Uğur İncirli, "Dededen toruna kalan balıkçılık sektöründe ilk günkü heyecanla Kilisli vatandaşlara hizmet veriyoruz. Ülke genelinde 1 Eylülde başlanılan balık sezonunda sonlara doğru geldik. Denizden çıkan balık çeşitlerinde azalma olduğu için vatandaşlarımız balığa yöneldi. Kırmızı ve beyaz etin yükselmesine inat, sezonun ortasıymış gibi vatandaşlarımız yesin diyerek aynı fiyatlarla devam ediyoruz. Kentte en çok satılan balık çeşitleri arasında hamsi, istavrit, çupra, somon, levrek ve alabalık geliyor" dedi.

Kaynak: İHA

Kilis, Balıkçılık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Et fiyatlarının artması vatandaşları balığa yöneltti - Son Dakika

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