Et fiyatlarının artması vatandaşları balığa yöneltti
KİLİS - Kilis'te kırmızı et ve tavuk fiyatlarındaki artış vatandaşların tercihini balığa yöneltti.
Ülke genelinde balık sezonunun sonuna yaklaşılmasına rağmen Kilis'teki balıkçılar satışlardan memnun. Havalar ısınmaya başlamasına rağmen tezgahtaki çeşitliliği azalmayan balığa vatandaşlar tarafından rağbet gösterilmeye devam ediyor. Son aylarda kırmızı et ve tavuk fiyatlarındaki artış vatandaşların protein tercihini balığa yöneltti. Balık tezgahlarında özellikle hamsi, istavrit, çupra ve levrek için yoğunluk yaşanırken esnaf, sezon sonu olmasına rağmen vatandaşların balığa olan ilgisinin arttığını belirtti.
Av sezonunun sonuna gelmesine rağmen tezgahlarda balık bolluğu yaşandığını, kırmızı ve beyaz et fiyatlarında yukarı doğru bir ivme olduğunu söyleyen Esnaf Uğur İncirli, kırmızı ve beyaz etin yükselmesinden dolayı vatandaşların tezgahtaki balık çeşitlerine yöneldiğini dile getirdi. Kentte, hamsinin kilosunu 100 TL, çupra ve levrek 250 TL'den satışa sunuyor.
Av yasaklarının başlamasına az bir süre kala denizden çıkan balık çeşitlerinde azalma olmasına rağmen vatandaşların balığa yöneldiğini söyleyen Uğur İncirli, "Dededen toruna kalan balıkçılık sektöründe ilk günkü heyecanla Kilisli vatandaşlara hizmet veriyoruz. Ülke genelinde 1 Eylülde başlanılan balık sezonunda sonlara doğru geldik. Denizden çıkan balık çeşitlerinde azalma olduğu için vatandaşlarımız balığa yöneldi. Kırmızı ve beyaz etin yükselmesine inat, sezonun ortasıymış gibi vatandaşlarımız yesin diyerek aynı fiyatlarla devam ediyoruz. Kentte en çok satılan balık çeşitleri arasında hamsi, istavrit, çupra, somon, levrek ve alabalık geliyor" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Et fiyatlarının artması vatandaşları balığa yöneltti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının değerlendirileceğini belirtti. Yılmaz, enflasyonun gidişine, kiralardaki gidişata bakılarak bir karar verileceğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin doğru bir karar olduğunu ve diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından benzer not artırımlarının geleceğini ifade etti.
Başçiftlik ilçesinde faaliyet gösteren ayakkabı fabrikası, birinci yılını doldurdu. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Halil İbrahim Yüksel, fabrikayı ziyaret ederek firma yetkilileriyle birinci yıl kutlaması yaptı. Yüksel, çalışanların özverili çalışmalarının istihdamın artmasına vesile olacağını belirtti.
TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492'dir. Bu araçların yakıt, renk, yaş gibi ölçütlere göre yüzdelik dilimleri de belirlenmiştir. 2023 yılında trafiğe kaydedilen araç sayısı ise 945 bin 768'dir. Otomobillerin yüzde 66,1'i benzinli, yüzde 16,3'ü dizel, yüzde 9,3'ü hibrit, yüzde 6,9'u elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'lidir. Ayrıca, trafikte kayıtlı araçların ortalama yaşının 14,5 olduğu belirlenmiştir.
Türkiye'de karavanlara olan ilgi artarken, A101 14 Mart itibariyle ERBA 4.0 Çekme Karavan'ı satışa sunacağını duyurdu. 750 kilogram ağırlığa sahip olan karavan, 4 kişilik olup birçok özelliği içeriyor. Fiyatı ise 239 bin 990 TL olarak belirlendi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde vatandaşlara hitap ederek, yerel seçimlerde destek istedi. Akşener, emeklilerin durumunu eleştirerek, emekli maaşlarına seyyanen 11 bin lira zam yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İyi Parti'nin Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker'in düzenlediği konserde konuşan Akşener, Safranbolu'nun Türkiye'nin incisi olacağını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?