Et ve Süt Kurumu, salmonella pozitif olan etleri imha edecek - Son Dakika
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Ekonomi

Et ve Süt Kurumu, salmonella pozitif olan etleri imha edecek

Et ve Süt Kurumu, salmonella pozitif olan etleri imha edecek

Et ve Süt Kurumu (ESK), yapılan analiz sonucunda salmonella pozitif olan etlerin imha edileceğini ve bu ürünlerin üretimde kullanılmayacağını bildirdi. ESK, yurt dışından alınan canlı hayvan ve karkas etlerin kontrol muayenesi için numune alındığını ve analizlerin yapıldığını belirtti. Salmonella pozitif olan etlerin yüklenici firmaya ihtarname çekildiği ve itirazlar sonucunda etlerin dondurularak muhafaza altına alındığı ifade edildi. Etlerin imhası için yüklenici firma temsilcisinin beklenildiği açıklandı. ESK, yapılan ithalat süreçlerinde yüksek hijyen standartlarına uyulduğunu ve halk sağlığını korumak için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

27.05.2024 16:31
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Et ve Süt Kurumu (ESK), analiz sonucu salmonella pozitif olan etler için imha kararı alındığını, bu ürünlerin herhangi bir şekilde üretimde kullanılmasının veya satışının söz konusu olmadığını bildirdi.

ESK'den yapılan açıklamada, kurumun piyasa regülasyonu kapsamında yurt dışından canlı hayvan ve karkas et alımı gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Gıda güvenilirliği çerçevesinde, ithal edilen etlerin yurt içine girişlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kontrol muayenesi için numune alındığı ve akredite laboratuvarda gerekli analizlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, 9 Mayıs'ta yapılan mikrobiyolojik analizlerde bir parti üründe hijyen standartlarına aykırı sonuçlar elde edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, laboratuvar sonucu salmonella pozitif olan etlerle ilgili şunlar kaydedildi:

"Söz konusu etler komisyonumuz tarafından reddedilerek yüklenici kesimhane firmasına ihtarname çekilmiştir. Firma itirazları doğrultusunda etler dondurularak yediemin deposunda kontrollü şekilde muhafaza altına alınmıştır. Yapılan itirazlar değerlendirilmiş ve etlerin imhasına karar verilmiştir. İmha sürecinin tamamlanması için yüklenici firma temsilcisi beklenmektedir. Bahse konu ürünlerin herhangi bir şekilde üretimde kullanılması veya satışı söz konusu değildir. Kamu güvencesiyle yapılan et ve canlı hayvan ithalatının tüm süreçlerinde yüksek hijyen standartları uygulanmakta ve halk sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Piyasa regülasyonunu etkisizleştirme ve dezenformasyon amaçlı haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Et ve Süt Kurumu, salmonella pozitif olan etleri imha edecek - Son Dakika

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