ETKİM Yıldızları Girişimcilik Programı Tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark işbirliğiyle hayata geçirilen "ETKİM Yıldızları Hızlandırma Programı"nın tanıtımı yapıldı.

Yıldız Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, program, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ve Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (ETKİM) ile Yıldız Teknopark'ın kuluçka merkezi YTU Startup House işbirliğinde hayata geçirildi.

Eğitim teknolojileri alanında desteklenmeye hak kazanan 15 genç girişimci kamuoyuna tanıtıldı. Girişimciler, yapay zeka destekli öğrenme çözümleri, dijital içerik platformları, ölçme-değerlendirme teknolojileri, uzaktan ve hibrit eğitim sistemleri gibi alanlarda hazırladıkları projelerini anlattı.

YTÜ Otağ-ı Hümayun'da gerçekleştirilen tanıtıma, YEĞİTEK Genel Müdürü Mustafa Canlı, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, YTÜ Rektör Yardımcısı ve YTÜ Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın yanı sıra sektör temsilcileri ve programa kabul edilen girişimler katıldı.

İşbirliği kapsamında yürütülen programda operasyonel süreçler, eğitim ve mentörlükle girişimci gelişim süreçleri YTU Startup House tarafından koordine ediliyor.

Program, eğitim teknolojileri alanında yüksek etki potansiyeline sahip, teknoloji hazırlık seviyesi (THS) en az 3 olan girişim fikirlerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilir iş modellerine dönüşmesini amaçlıyor. Program kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilen 15 girişim, destek sürecine dahil edilecek.

Program çerçevesinde girişimcilere, girişimcilik ve iş geliştirme eğitimleri, alanında uzman montörlerle birebir destek, eğitim teknolojileri ekosistemine erişim, MEB bünyesinde pilot uygulama imkanı, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım fırsatı, Demo Day ile yatırımcı ve paydaşlarla buluşma imkanı sunulacak.

Yapay zeka destekli öğrenme çözümlerinden, dijital içerik platformlarına, ölçme-değerlendirme teknolojilerinden, uzaktan ve hibrit eğitim sistemlerine kadar girişimciler eğitim çözümleri geliştirecek.

Program süresince seçilen girişimlere toplamda 100 saat mentörlük desteği sağlanacak. Eğitim, sektör buluşmaları ve networking etkinlikleriyle desteklenecek süreç, program sonunda gerçekleştirilecek Demo Day ile tamamlanacak. Etkinlikte girişimler projelerini yatırımcılar ve paydaşlara sunma fırsatı elde edecek.

"Günümüzde diploma tek başına iş garantisi sunmuyor""

Açıklamada tanıtımdaki konuşmasına yer verilen

YEĞİTEK Genel Müdürü Mustafa Canlı, eğitim teknolojilerinin öğrenme üzerindeki etkisine dair akademik çalışmaların sınırlı olmasının, eğitimin uzun süre daha temkinli ilerlemesine neden olduğunu belirtti.

Küresel krizler, dijitalleşme ve değişen ekonomik koşulların eğitimi dönüşüme zorladığını aktaran Canlı, "Günümüzde diploma tek başına iş garantisi sunmazken, dünya genelinde zorunlu eğitimin süresi ve niteliği yeniden tartışılıyor. Eğitimde odak, bilgi aktarımından çok beceri kazandırmaya kayıyor." ifadelerini kullandı.

Canlı, eleştirel düşünme, dijital okuryazarlık ve yaşam boyu öğrenme gibi 21. yüzyıl yetkinliklerinin ön plana çıktığını kaydederek, "Türkiye, FATİH Projesi ile başlayan dijitalleşme sürecinde önemli bir altyapı oluşturdu, bugün okulların tamamına yakını internet erişimine sahip ve yüz binlerce derslikte etkileşimli tahta bulunuyor. Bununla birlikte hedef, yerli eğitim teknolojileri girişimlerini destekleyerek küresel pazarda rekabet edebilecek ürünler geliştirmek." değerlendirmesini yaptı.

Dünyada eğitimin dönüşüm içinde olduğuna dikkati çeken Canlı, şunları kaydetti:

"Bu eğitim dönüşümünün merkezinde dijital beceriler olacak ve bunu en iyi sunabilen platformlar bundan 10 yıl sonra şu andaki en yaygın bildiğimiz fintek ve oyun firmalarının yerini alacak. Bizim gönlümüzden geçen, bunların sizlerden çıkması. Buraya gelen, başvurusunu 100'ün üzerindeki firmamıza, şu anda ilk programla birlikte başlayacak 15 girişimci adayımızı şimdiden tebrik ediyorum."

YTÜ Rektör Yardımcısı ve YTÜ Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vatan Karakaya da fizikselden dijitale ve oradan otonom sistemlere uzanan teknoloji dönüşümüne uyum sağlamanın önemli olduğunu aktardı.

Söz konusu hıza ayak uydurmak zorunda olunduğuna işaret eden Karakaya, "Ancak bunu yaparken insan kalmayı, eğitimi yalnızca bilgi aktarımı değil aynı zamanda karakter ve irade inşası olarak görmeyi unutmamalıyız. İnovasyon, insan faydası taşıyan fikirdir; girişimcilik ise bu fikrin hayata geçip ticarileşmesidir. Girişimcilik sadece teknoloji üretmek değil, etik değerleri gözeterek insanlığa fayda sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Karakaya, kamu, akademi ve girişimciliği buluşturan güçlü ekosistem oluşturduklarına dikkati çekerek, gençlerin üretim odaklı yaklaşımını destekleyerek, teknolojiyi takip eden değil, ona yön veren ülke olmak gerektiğini belirtti.

"81 aktif eğitim firmamız bulunuyor"

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip ise bilgiyi ticarete, ürüne ve sosyal faydaya dönüştürmek aynı zamanda küresel başarı hikayelerine yönlendirmek için çalışan çok önemli ekosistem olduklarını kaydederek, yönetim biçimlerinde kümelenme stratejisinin öncelik olduğunu aktardı.

Garip, halihazırda 81 aktif eğitim firmalarının bulunduğunu ve bu alanda 239 proje geliştirildiğini anlatarak, "Bu dikeyde 9 milyar lira yurt içi satış ve yine 6 milyon lira yurt dışı satış hacmimiz bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye açısından ekonomik ve ihracat odaklı önemli gelişmelerin eşiğinde olduklarına dikkati çeken Garip, şunları kaydetti:

"Ancak bizim için asıl değer, geliştirilen teknolojilerin oluşturduğu katma değer ve sosyal etkidir. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Eğitim Yıldızları Hızlandırma Programı ile yalnızca projeleri desteklemeyi değil, bu fikirleri küresel başarı hikayelerine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Yıldız Kuluçka ekosistemimiz, mentörlükten yatırım süreçlerine kadar girişimcilerin yanında olacak. 25 milyon dolarlık fonumuz ve uluslararası ağımızla, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir başarılar ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu güçlü iş birliğinin, eğitim ve teknoloji alanında ülkemize önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz."