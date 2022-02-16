Ev alacaklara 'kaçak emlakçı' uyarısı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emlakçılar Dernek Başkanı Zeynal Biçici, kaçak emlakçıların ve sosyal medyada emlakçılık yapanların vatandaşları mağdur ettiğini söyledi.

Vergi mükellefi olmadan ve emlakçıların adının kullanılarak kiralama ve satış yapıldığını söyleyen Biçiçi, "Vergi mükellefi olmadan ve gerekli kursları tamamlamadan emlakçılık yapanlar kadar kamu kurumlarında çalışarak emlakçılık yapanlarda var. Sağlıklı ve dürüst çalışan insanlarımız olmasına rağmen 'Ayakçı Emlakçı' olarak tabir ettiğimiz ve önlenemeyen emlakçılar da var" dedi.

İnsanların kime nasıl itibar ettiğinin farkında olmadıklarını ifade eden ve gerekli kamu kurumlarından destek beklediklerini anlatan Biçiçi, "Ayakçı olarak nitelendirdiğimiz insanlar, devlete katkısı dahi olmadan çalışma yürütüyor. Kamu kurumlarında çalışanlar dahi emlakçılık yapmakta. Emlakçıların ülke genelinde sıkıntılar çok yüksek. Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri de ayakçı emlakçıların tuzağına düşüyor ve dolandırılıyor. Öğrenciye '15 gün içeresinde daireler boşalacak' yalanıyla emlakçıların da isimleri kullanılıyor. Bu duruma mutlaka 'dur' denilmesi gerekmekte" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR