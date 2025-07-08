Evde Sağlık Hizmetleri Genişliyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kansu, evde sağlık hizmetinin sadece muayene ile sınırlı olmadığını, antibiyotik tedavisi, kan tahlilleri, serum uygulamaları ve akciğer filmi gibi görüntüleme işlemlerini de kapsadığını belirtti.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kansu, evde sağlık uygulamalarının salgın süreciyle birlikte öneminin daha da arttığını, daha modern, taşınabilir ve pratik yapıya sahip cihazların kullanılmaya başlandığını vurguladı.

Kansu, evde sağlık hizmetinin yatağa bağımlı veya hareket zorluğu çeken bireyler için hastane sürecini ev ortamına taşıyarak hasta konforunu artırmayı amaçladığını kaydederek, bu hizmetin hasta muayenesi dışında, gerektiğinde antibiyotik tedavisi, kan tahlilleri, serum uygulaması ve akciğer filmi gibi görüntüleme işlemlerini de içerdiğini ifade etti.

Hastanın bulunduğu ortamda görüntüleme yapılabiliyor

Yaşlı, engelli ya da taburcu olmuş bir ortopedik hastanın hastaneye taşınmasının riskli ve zor olduğuna değinen Kansu, "Biz doğrudan hastanın evine gidiyoruz, yatağında ya da oturduğu yerde çekim yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kansu, çekilen görüntülerin anında hastane sistemine yüklendiğini ve hekimlerin bu verilere eş zamanlı olarak erişebildiğini aktararak, böylece hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf sağlandığı değerlendirmesinde bulundu.

Göğüs, ortopedi, dahiliye gibi pek çok branştan hekimin talep ettiği görüntülemelerin ev ortamında gerçekleştirilebildiğini aktaran Kansu, bu hizmetle hasta konforunun öncelendiğini kaydetti.

Kansu, "Hastanın evindeki pozisyonuna göre en uygun açıdan görüntü alınıyor. Bu sayede hem çekim kalitesi hem hasta güvenliği sağlanıyor." bilgisini paylaştı.