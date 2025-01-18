Eximbank'tan İhracatçılara Teminat Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Eximbank'tan İhracatçılara Teminat Desteği

Eximbank\'tan İhracatçılara Teminat Desteği

Türk Eximbank, 2024'te teminat mektuplu kredileri %10 azalttı; yeni kefalet paketleri hazırlanıyor.

18.01.2025 12:28
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Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, 2024'te teminat mektuplu kredilerin oranını bir önceki yıla göre yüzde 10 azalttıklarını belirterek, "Bugüne kadar işbirliği içinde olduğumuz kredi kefalet kurumları ile yeni kefalet paketleri üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Türk Eximbank, Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme hedefine hizmet etmek amacıyla başlattığı Stratejik Dönüşüm Programı kapsamında yaptığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, 2024 başında ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve maliyetlerini düşürmek üzere hayata geçirilen teminat çeşitliliği uygulaması, ihracatçılar tarafından yaygın şekilde kullanılmaya başlandı.

Uygulamayla, teminat mektubunun ve Türk Eximbank sigortalı alacağın temlikinin yanı sıra menkul kıymet rehini, Kredi Garanti Fonu ve İhracatı Geliştirme (İGE) gibi kefalet kurumlarının kefaleti, gayri menkul ipoteği ile gerçek ve tüzel kişi kefaletleri gibi bankacılık sektöründe genel kabul görmüş alternatif türlerin teminatı kabul ediliyor.

"Desteklerin ihracata katkısını dikkate alan bir yaklaşım geliştirdik"

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kredi kullanımında farklı teminat türlerinin kabul edilmeye başlanmasıyla, ihracatçıların bankanın ihracat destek kredilerinden yararlanırken yaşadığı teminat sorununun çözümüne yönelik önemli adım atıldığını söyledi.

Böylece ihracatçıların krediye erişimleri kolaylaşırken, toplam finansman maliyetlerini de düşürdüklerine dikkati çeken Güney, büyük memnuniyet sağlayan bu uygulamadan zaman içinde daha fazla ihracatçının yararlandığını vurguladı.

Güney, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların bu uygulamadan daha etkin yararlanabilmesini de amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk Eximbank olarak sunduğumuz desteklerin ihracata olan katkısını dikkate alan bir yaklaşım geliştirdik. Bu yaklaşımla kredi teminatları konusunda alternatifli bir modele geçilerek, ülke ihracatımıza katkı noktasında, yüksek katma değerli ihracat artışı sağlama potansiyeli ve kredi değerliliği yüksek ihracatçıların önceliklendirilmesi sağlandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, teminat mektuplu kredilerin toplam krediler içindeki oranı 2024'te önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 geriledi. Bugüne kadar işbirliği içinde olduğumuz kredi kefalet kurumları ile yeni kefalet paketleri üzerinde çalışıyoruz. 2025 yılında da finansmana erişim konusunda kolaylaştırıcı adımlara devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eximbank'tan İhracatçılara Teminat Desteği - Son Dakika

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