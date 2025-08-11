EY, Şirket Ortağı Sayısını 84'e Çıkardı

Ernst & Young (EY), 2025'te terfi eden ve şirkete katılan yeni isimlerle birlikte şirket ortağı sayısını 84'e yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl Danışmanlık Hizmetleri Bölümü'ne Erhan Çimen, Güvence Hizmetleri Bölümü'ne Birkan Bilal Avcıl, Ceylan Doğan, Hayrettin Ergül, Meriç Ünlüyalvaç ve Ozan Özarıkça, Vergi Hizmetleri Bölümü'ne ise Alper Demir şirket ortağı olarak atandı. Yıl içinde ayrıca Danışmanlık Bölümü'ne Ulvi Cemal Bucak, EY-Parthenon Strateji Hizmetleri Bölümü'ne Ozan Cığızoğlu ve Kağan Karamanoğlu ortak olarak dahil oldu. Böylece şirket ortağı sayısı 84'e yükseldi.

Dünya çapında 150'den fazla ülkede yaklaşık 400 bin çalışanıyla faaliyet gösteren EY, Türkiye'de 40 yılı aşkın süredir yaklaşık 2 bin kişilik kadrosuyla hizmet veriyor. Şirket, hizmet kalitesiyle sermaye piyasalarında güven ortamına katkı sağlarken, teknoloji, veri ve küresel ağıyla işletmelere sürdürülebilir büyüme ve dönüşüm desteği sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, her biri kendi alanında deneyimli isimleri şirket ortağı olarak görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Canoğulları, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarına sürdürülebilir çözümler sunmak ve geleceği güvenle şekillendirmek adına tüm paydaşlarımızla birlikte gelecekte de var gücümüzle çalışmaya, profesyonel hizmetlerimiz, alanında uzman kadromuz, küresel ağımız ve uzun yıllara dayanan deneyimimiz ile iş dünyasına, ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.