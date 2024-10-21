Merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 8 trilyon 649,3 milyar lira olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 8 trilyon 649,3 milyar lira oldu.
Borç stokunun 3 trilyon 558,8 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 90,5 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Son Dakika › Ekonomi › Eylül'de Borç Stoku 8,6 Trilyon Lira - Son Dakika
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