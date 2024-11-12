Eylül'de Ticaret ve Perakende Satışları Artış Gösterdi

Ekonomi

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 12,7 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 15,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2024 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 13 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,9 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 3,2 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 2,3 arttı

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,7 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,3 arttı. - İSTANBUL