Eylül İhracatı 322,3 Milyon Dolar

Ekonomi

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, birliğin eylül ayında 322,3 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Çağan, yazılı açıklamasında, küresel talepteki gerileme, yakın coğrafyalardaki savaşlar ve girdi maliyetleri gibi nedenlerin eylül ihracat rakamlarına olumsuz yansıdığını belirtti.

Birliğin ihracatına ilişkin bilgi veren Çağan, "Eylül ayında 322,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Bölge ihracatında mineral yakıtlar ve yağlar grubunun dış satımda 142,5 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını belirten Çağan, şunları kaydetti:

"Söz konusu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yunanistan oldu. Hollanda'ya 57,1 milyon dolar, KKTC'ye 23,4 milyon dolar ve Yunanistan'a 21 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Eylül ayında ihracat hacminde en güçlü artışları incelediğimizde, Tunus pazarı çok dikkat çekiyor. Geçen yılın aynı döneminde 21 kata yakın artış yakaladığımız Tunus pazarına 11,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik."