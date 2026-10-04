Eylülde Muğla ihracatı 145 milyon dolara ulaştı, artışta su ürünleri etkili oldu - Son Dakika
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Eylülde Muğla ihracatı 145 milyon dolara ulaştı, artışta su ürünleri etkili oldu

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Eylülde Muğla ihracatı 145 milyon dolara ulaştı, artışta su ürünleri etkili oldu
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EİB'nin eylül verilerine göre Muğla'nın ihracatı 110 milyon dolardan 145 milyon dolara çıkarken artış yaklaşık yüzde 32 oldu. 35 milyon dolarlık artışta su ürünleri etkili oldu; Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 193 milyon dolarla zirvede yer aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) eylül ayı ihracat verilerinde Muğla'nın performansı dikkat çekti. Muğla'nın ihracatı, 110 milyon dolardan 145 milyon dolara yükselerek yaklaşık yüzde 32'lik artış gösterdi. Muğla'daki artışın en büyük etkenlerden birisi ise su ürünleri sektörü oldu.

Muğla ihracatında dikkat çeken artış

Ege Bölgesi'ndeki ihracat artışında Muğla da önemli bir performans ortaya koydu. Kentin ihracatı 110 milyon dolardan 145 milyon dolara ilerlerken, ihracat rakamındaki artış 35 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ege'de su ürünleri zirveye çıktı

Eylül ayında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde en yüksek ihracat gerçekleştiren birlik, 193 milyon dolarlık ihracatla Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği 157,7 milyon dolarlık ihracatla dördüncü sırada yer alırken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 109 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Muğla'nın ihracatının 110 milyon dolardan 145 milyon dolara yükselmesi, kentin Ege Bölgesi ihracatındaki payını artırdığını ortaya koydu.

ABD, Almanya'yı geçti

Eylül ayında Ege İhracatçı Birliklerinden en çok ihracat yapılan ülke yüzde 28'lik artış ve 171 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD, Almanya'yı geçerek zirveye çıktı. Ege İhracatçıların en büyük ihraç pazarı Almanya'ya eylül ayında yapılan ihracat yüzde 14'lük artışla

Öztürk: "Eylül performansı yılın son çeyreği için umut verdi"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, 2026 yılı eylül ayında hem Türkiye genelinde hem de Ege İhracatçı Birlikleri özelinde çift haneli ihracat artış rakamlarına ulaşmanın 2026 yılı son çeyreği için umutlarını artırdığını dile getirdi. Öztürk; "İhracatçımızın bu azmi takdir edilmeli, finansmana erişim kolaylaştırıldığı takdirde 2026 yılı sonunda 20 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırabiliriz. TCMB'nın döviz dönüşüm uygulamasında ihracatçıları mağdur etmeyecek bir altyapı kurgulanmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
İhracatEkonomiMuğlaEylülEgeSon Dakika

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