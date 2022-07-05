F İstanbul Gıda, İçecek, İşleme ve Ambalaj Fuarı kapılarını açtı

Federal Fuar ve Kongre Yönetimi tarafından düzenlenen F İstanbul Gıda, İçecek, İşleme ve Ambalaj Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuarın açılışında konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, uluslararası düzeyde ilk defa düzenlenen fuarın ülkeye ve şehrin ekonomisine hayırlı katkılar sağlamasını diledi.

İnsanların yeme ve içmeden vazgeçmesinin mümkün olmayacağına dikkati çeken Gevrek, "Gıda sanayimiz uluslararası alanda ülkemizin geliştiği, markalaştığı, rekabetçi gücünü artırdığı bir sektör olarak bizlere parlak bir gelecek vadediyor. Hijyen ve ambalajlama konularında dünyada önemli bir noktadayız. Devletimiz sektörü can kulağıyla dinliyor, gerek kamu, gerek gıda üreticileri nezdinde pazarın geliştirilmesi adına önemli adımlar atıyor." ifadelerini kullandı.

Sektörde yaşanan sıkıntıları en aza indirmek için gereken tedbirlerin alındığını anlatan Gevrek, yapılan çalışmalar sayesinde sektörde ihracatın büyüdüğü gibi pazar çeşitliliğinin de arttığını vurguladı.

Gevrek, İstanbul'un inanç turizminden sağlığa, kongre ve fuar turizminden tarihe, şehir ve kültür turizminden gastronomiye kadar geniş bir yelpazeye sahip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gıda sektörü açısından da ulusal, bölgesel ve uluslararası yönüyle stratejik bir noktada. 2 milyarlık bir nüfusun merkezinde yer alan ülkemizin kalbi de İstanbul. İşte böylesi güzel organizasyonlar, farklı coğrafyalardan sektör temsilcilerini bir araya getiriyor ve sinerji oluşturuyor. Yeni fikirlerin, iş anlaşmalarının doğmasına vesile oluyor ve hepimiz için önemli fırsatlar sunuyor. İnanıyorum ki Avrupa'dan Orta Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya onlarca ülkenin sektör devlerini alıcılar ile buluşturacak fuarımız; pek çok yeni ticari bağlantının da kapısını açacak, e-ticaretten zincir marketlere, gıda ihracatçılarından toptancılara üretici ve aracı firmaları buluşturan eşsiz bir köprü oluşturacak."

"Yeşil Mutabakat düzenlemelerine hızlı bir şekilde adapte olunmalı"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de fuarların sadece bir teşhir mekanı olmadığı, bir anlamda fuarların, sektörün mevcut durumlarının resmedildiği, algılandığı, tahlil edildiği laboratuvar gibi bir niteliği olduğunu söyledi.

Gıda sektörünün kapsayıcılığına değinen Avdagiç, "Rusya- Ukrayna Savaşı, salgın ve diğer yaşanan olumsuzluklar gıda konusunu tekrar gözden geçirmemiz gerektiğini ortaya koydu. Biz ülke olarak potansiyelimizi ve tarımsal hasılamızı nasıl değerlendirebileceğimizi, nasıl artıracağımızı çok daha net görmemiz gerekiyor. Buna bağlı olarak, kendi kendimize yeterli olmak ve ihracatımızı artırmak için ne yapmamız gerektiğini daha net ve daha detaylı olarak incelememiz gerekiyor." diye konuştu.

Avdagiç, ihracatın artması ve yurt içindeki tüketimin de daha kaliteli olması için yeşil mutabakat düzenlemelerine hızlı bir şekilde adapte olunması gerektiğini ifade ederek, "Burada biz yılda 70'in üzerinde fuar yapıyoruz. Ama ilk defa yapılıyor olmasına rağmen bu kadar yabancı firmayı, ülkeyi buraya çekebilen 300'e yakın firmanın katılımını sağlayabilen F İstanbul Fuarcılık yönetimine ve başkanına huzurlarınızda teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. Biraz evvel kendisiyle bir pazarlık yaptık, şuan 3 holde gerçekleşen fuarı, 2023'te 6 hole yükseltme konusunda kendileriyle el sıkıştık." diye konuştu.

"Türk mutfağını anlatan, tanıtan ve yansıtan bir fuar olacak"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün ise TPF olarak fuarı desteklediklerini belirterek, üreticisinden tedarikçisine, satış kanalından ihracatçısına kadar herkesin ülke ekonomisine ve tüketicilere katkı sunmak için var gücüyle çalıştığını söyledi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak değer odaklı yaklaşımlarıyla 5 bini aşkın mağazalarında, 100 bini aşkın çalışanlarıyla tek yürek halinde çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Düzgün, "Bu topraklarda kazandığını, yeniden bu topraklara, yatırıma dönüştüren yerel zincirler, ekonomimizin çok önemli bir parçası. Bunu hem iş süreçlerimizde hem de istihdam havuzuna sağladığımız katkıyla da sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl de TÜRES olarak yıllardır dünya çapında fuar yapma hayal ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bununla beraber Türk mutfağını ve sektörümüzü destekleyelim. Bu ilk bir başlangıç, inanıyorum ki sizlerin de desteğiyle her sene daha da büyüyerek, daha da katlanarak dünyanın gıpta ettiği bir gıda ve Türk mutfağını anlatan, tanıtan ve yansıtan bir fuar olacak. Bundan sonra TÜRES olarak tüm dünyadaki gidebilecek imkanımız olduğu bütün fuarlara sektörü götüreceğiz. Dünyanın neresinde mutfakla alakalı, gıdayla alakalı varsa tüm sektörü götürecek bir organizasyon içerisindeyiz. Ayrıca bütün şehirlerde gastronomi turu yapacağız."

"7 Temmuz'a kadar sürecek fuarımıza gıda sektörümüzün tüm paydaşlarını bekliyoruz"

SO Fuar Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Sofuoğlu, tecrübeli bir ekip tarafından yönetilen ve 22 yıldır fuar organizasyonları yapan bir şirket olduklarını belirterek, yurt dışında da ofislerinin bulunduğunu belirtti.

Milli katılım organizasyonlarını yürüttüklerini belirten Sofuoğlu, " Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan ve yine Irak'ta çok büyük uluslararası fuarlar organize ediyoruz. 5 yıl öncesinde Türkiye pazarına giriş stratejisi ile başladığımız fuarlarımızda, bize bu imkanı sunan başta İTO ve İFM olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Buralarda fuar yapmak bizim gibi dünyanın her tarafında fuar yapmış Türk firmasının hayaliydi ve bunu gerçekleştirdik" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Sofuoğlu, 2017 itibarıyla İstanbul pazarında da aktif olduklarını ve fuarlar organize ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz giyim fuarlarımız ve veri merkezi fuarlarımıza ek olarak bu yıl gıda fuarımızın ilkini düzenliyoruz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Fuarda 21 ülkeden 268 firma var. 300'ün üzerinde marka temsil ediliyor. 111 farklı ülkeden ön kayıt aldık. Toplamda 25 bin metrekare alanda organize edilen fuarımız Türkiye'nin en büyük fuarı olma yolunda hızla ilerliyor."

7 Temmuz'a kadar sürecek fuara gıda sektörünün tüm paydaşlarını beklediğini belirten Sofuoğlu, gelecek yıl da temmuz ayında düzenlenecek fuarın daha fazla katılımcı firma ile büyüyerek devam edeceğini sözlerine ekledi.