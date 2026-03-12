Faiz Oranı Sabit Kaldı

(Sürecek)(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinin yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verdi.

PPK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yılın ikinci toplantısını yaptı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verdi.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tuttu.