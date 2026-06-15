Faizler Yükseliyor, Kredi Koşulları Zorlaşıyor - Son Dakika
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Faizler Yükseliyor, Kredi Koşulları Zorlaşıyor

15.06.2026 13:03
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TL mevduat ve kredi faizleri artarken, vatandaşın uygun kredi koşullarına erişimi zorlaşıyor.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Merkez Bankası'nın verilerine göre, TL mevduat faizi (üç ay vadeli, yıllık bileşik) 29 Mayıs–5 Haziran haftasında önceki haftaya göre 0,81 puan artarak, yüzde 49,3'e çıktı. İhtiyaç kredisi faizleri 0,77 puan artarak, yüzde 64,13'e yükseldi. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin ortalama faizi de yüzde 62,5 olarak kayıtlara geçti. Bankacılık ve finans uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Vatandaşın, daha uygun koşullarda ve faiz oranlarında kredi kullanması için enflasyonun yüzde 15'in, faizlerin de yüzde 20'nin altına inmesi gerekiyor. Bu oranların yakalanması gerçekten çok zor" dedi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, TL mevduat faizi (üç ay vadeli, yıllık bileşik) 29 Mayıs–5 Haziran haftasında önceki haftaya göre 0,81 puan artarak, yüzde 49,3'e çıktı. İhtiyaç kredisi faizleri 0,77 puan artarak, yüzde 64,13'e yükseldi. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin ortalama faizi de yüzde 62,5 olarak kayıtlara geçti. Bankacılık ve finans uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, ANKA'nın faizlere ilişkin sorusunu yanıtladı.

Merkez Bankası'nın, faizleri yüzde 37'de sabit tuttuğunu anımsatan Babuşcu, "Bunun yıllık bileşiği yüzde 49'dur. Bankalar, bu orana diğer maliyetleri ekliyor. Banka maliyetleri 7 puan. 5 puan da kar marjı. Dolayısıyla faizler yüzde 60'ın birkaç puan üzerine çıkıyor" diye konuştu.

Babuşcu, faizlerin bu yıl düşmesinin çok zor olduğunu belirterek, vatandaşların krediye daha rahat koşullarda erişmesi için öncelikle enflasyonun düşmesi gerektiğine dikkati çekti. Babuşcu, "Vatandaşın, daha uygun koşullarda ve faiz oranlarında kredi kullanması için enflasyonun yüzde 15'in, faizlerin de yüzde 20'nin altına inmesi gerekiyor. Bu oranların yakalanması gerçekten çok zor" değerlendirmesini yaptı.

2027 ENFLASYON VE FAİZ ÖNGÖRÜSÜ

Babuşcu, 2027 yılında seçim yapılacağının tahmin edildiğini belirterek, "Genişmeci politika uygulanacaktır. Para muslukları açılacak. Bu nedenle seçim yılında enflasyonun düşmesi beklenemez. 2027 yılında da faizlerin vatandaşın krediye erişimini sağlayacak biçimde düşmeyeceğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

Şenol Babuşcu, 1 yıl içinde yüzde 30'lardan yüzde 20'nin altına enflasyonun inmesinin mümkün olup olmadığı sorusu üzerine, "1 yılda bu düzeylerde enflasyonun düşmesi için sert tedbirlerin alınması gerekir. Bu da zaten enflasyon yorgunu olan vatandaşı daha da büyük sıkıntıya sokar" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Faizler Yükseliyor, Kredi Koşulları Zorlaşıyor - Son Dakika

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