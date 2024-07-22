Ekonomi

Farasis Energy, batarya hücrelerinin test edildiğini duyurdu.

Farasis Energy, batarya hücrelerinin başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı. Dünya çapında yalnızca birkaç şirket tarafından üretilen bir milyon mil batarya arayışında önemli bir kilometre taşına imza atıldı. Şirket, döngüsel ve takvimsel yaşlanma özelliklerini değerlendirmek için NCM kimya hücreleri olan P75 ve P73'ü test etti. - İSTANBUL