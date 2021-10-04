Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memurlar için "enflasyon farkı zammı" imkanı oluştu.

İKİNCİ 6 AYLIK DÖNEM BELİRLEYİCİ OLACAK

Buna göre, 8 milyon emekli ve memuru ilgilendiren zam için ikinci 6 aylık dönem baz alınıyor. Eylül ayı rakamlarının belirlenmesiyle beraber yılın ikinci yarısındaki veriler baz alınarak memur ve emekli maaşlarına ocak ayında zam yapılacak.

ŞİMDİDEN YÜZDE 1,23 FARK GÖRÜNDÜ

Temmuz ayında maaşlara yüzde 3 zam yapılırken, temmuz-eylül dönemindeki 3 ayda enflasyon yüzde 4,23 arttı. Böylece memurlar için şimdiden enflasyon farkı oluştu. Eylül itibariyle memura 1,23 puan enflasyon farkı görüldü. Bu rakam ekim, kasım ve aralık enflasyonlarıyla netleşecek.