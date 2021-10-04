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Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor - Son Dakika

Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor

04.10.2021 14:28

TÜİK'in yeni açıkladığı veriye göre, enflasyon eylül ayında yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Böylece memur ve emekli maaşlarına şimdiden enflasyon farkı göründü. Eylül ayı itibarıyla memurlara yüzde 1,23'lük fark doğdu. Bu rakam ekim, kasım ve aralık enflasyonlarına göre net bir değer kazanacak.

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memurlar için "enflasyon farkı zammı" imkanı oluştu.

İKİNCİ 6 AYLIK DÖNEM BELİRLEYİCİ OLACAK

Buna göre, 8 milyon emekli ve memuru ilgilendiren zam için ikinci 6 aylık dönem baz alınıyor. Eylül ayı rakamlarının belirlenmesiyle beraber yılın ikinci yarısındaki veriler baz alınarak memur ve emekli maaşlarına ocak ayında zam yapılacak.

ŞİMDİDEN YÜZDE 1,23 FARK GÖRÜNDÜ

Temmuz ayında maaşlara yüzde 3 zam yapılırken, temmuz-eylül dönemindeki 3 ayda enflasyon yüzde 4,23 arttı. Böylece memurlar için şimdiden enflasyon farkı oluştu. Eylül itibariyle memura 1,23 puan enflasyon farkı görüldü. Bu rakam ekim, kasım ve aralık enflasyonlarıyla netleşecek.

Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor

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Son Dakika Ekonomi Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • m.yener arıkan: siz yormayın kafanızı maaşlarıda çekirdek enflasyona göre hesaplarlar zam alalım derken biz size fazla para vermişiz deyip faiziyle geri almazlarsa iyidir Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor - Son Dakika
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