Fatsa'da 988 İş Yeri Ruhsatsız Çalışıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Fatsa'da 988 İş Yeri Ruhsatsız Çalışıyor

Fatsa\'da 988 İş Yeri Ruhsatsız Çalışıyor

Ordu'nun Fatsa Belediyesi'nin 2023 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu, ilçede toplam 988 iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. Rapor, belediyenin ruhsatsız işletmeler nedeniyle önemli gelir kaybı yaşadığını belirtti.

18.11.2024 12:30  Güncelleme: 12:34
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Ordu'nun Fatsa Belediyesi'nin 2023 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'na göre ilçede bulunan toplam 988 iş yerinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

Fatsa Belediyesi'nin 2023 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda açıklanan bazı maddelere göre, kamu idaresi sınırları ve mücavir alan içerisinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyetlerini yürüten işletmelerin bulunduğu tespit edildiği belirtildi. Ordu Defterdarlığı Fatsa Vergi Dairesi Müdürlüğü 2023 yılsonu verilerine göre, ilçe sınırları içinde 9 bin 750 adet faal işyerinin bulunduğu, bu iş yerlerinden 4 bin 457 tanesinin belediyeden ruhsat alma zorunluluğu bulunmadığına dikkat çekilen raporda, "Kalan 5 bin 293 mükellefin ise belediyeden ruhsat alarak faaliyette bulunmaları gerekirken, 988 iş yerinin ruhsatsız çalışmakta olduğu tespit edilmiştir" denildi.

"İdare gelir kaybına uğruyor"

Raporda, belediyenin ruhsatsız çalıştığı tespit edilen iş yeri sayısı kadar iş yeri açma izni harcı tahsil edememesi dolayısıyla idarenin gelir kaybına uğradığına da dikkat çekilerek, "Sonuç olarak, belediyenin yetki ve görev alanında aktif olarak faaliyet gösteren ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorunda olan 988 adet iş yerinin belediyenin zabıta biriminde görevli memurlar aracılığıyla ivedilikle denetiminin yapılarak, mevzuatta belirtilen yaptırımların uygulanması ve/veya ruhsatlandırılmalarının sağlanması ve buna bağlı olarak da iş yeri açma izni harçlarının tahsil edilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Fatsa'da 988 İş Yeri Ruhsatsız Çalışıyor - Son Dakika

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