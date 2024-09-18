Fed, 50 Baz Puan Daha Faiz İndirebilir

Ekonomi

ABD Merkez Bankasının (Fed) tahminleri, bankanın bu yıl 50 baz puan daha faiz indirimi yapabileceğini ortaya koydu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelere göre ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlemeye devam ettiğinin görüldüğü aktarıldı.

İstihdam kazanımlarının yavaşladığına işaret edilen açıklamada, işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun FOMC'nin yüzde 2 hedefine doğru ilerlediği ancak yüksek kalmaya devam ettiği belirtilerek, "FOMC, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine dair daha fazla güven kazandı ve istihdam ile enflasyon hedeflerine ulaşma risklerinin kabaca dengede olduğuna karar verdi." ifadelerine yer verildi.

Ekonomik görünümün belirsiz olduğu kaydedilen açıklamada, her iki taraftaki risklere dikkat edildiği vurgulandı.

Açıklamada, FOMC'nin ek ayarlamalar yapmayı değerlendirirken, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatlice değerlendireceği belirtilerek, Komitenin maksimum istihdamı desteklemeye ve enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye güçlü bir şekilde kararlı olduğuna dikkat çekildi.

Büyüme ve enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyon

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,1'den yüzde 4,4'e düşürdü.

Fed'in federal fon oranına ilişkin 2025 yılı için tahmini yüzde 4,1'den yüzde 3,4'e, 2026 yılı için yüzde 3,1'den yüzde 2,9'a indirilirken 2027 için yüzde 2,9 olarak belirledi.

Söz konusu tahminler Fed'in bu yıl toplamda 50 baz puan daha faiz indirimine gidebileceğini ortaya koydu.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e, 2025 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,1'e düşürüldü. 2026 ve 2027 için yüzde 2 olarak belirlendi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ya, 2025 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye revize edildi, 2026 ve 2027 için yüzde 2 oldu.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2'ye düşürüldü, 2025, 2026 ve 2027 için yüzde 2 olarak öngörüldü.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4'ten yüzde 4,4'e, 2025 için yüzde 4,2'den yüzde 4,4'e, 2026 için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıkarıldı, 2027 için yüzde 4,2 olarak belirlendi.

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