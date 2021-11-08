Üye Girişi
Fed Başkan Yardımcısı Clarida, faiz artışı için koşulların 2022 sonunda karşılanabileceğine işaret etti - Son Dakika

Fed Başkan Yardımcısı Clarida, faiz artışı için koşulların 2022 sonunda karşılanabileceğine işaret etti

08.11.2021 18:35
Fed Başkan Yardımcısı Clarida, faiz artışı için koşulların 2022 sonunda karşılanabileceğine işaret etti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in faiz oranlarını artırmayı değerlendirmekten uzak olduğunu belirterek, faiz artışı için gerekli koşulların gelecek yılın sonunda karşılanabileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in faiz oranlarını artırmayı değerlendirmekten uzak olduğunu belirterek, faiz artışı için gerekli koşulların gelecek yılın sonunda karşılanabileceğini bildirdi.

Clarida, Brookings Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte, "ABD Para Politikası İçin Esnek Ortalama Enflasyon Hedeflemesi ve Beklentiler" başlıklı bir konuşma yaptı.

ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde ekonomik toparlanmadan ekonomik genişlemeye geçiş yaptığına işaret eden Clarida, hem ölçek hem de kapsam açısından benzeri görülmeyen, zamanlı ve hedefe yönelik para ve maliye politikası eylemlerinin ekonomik toparlanmaya önemli destek sağladığını kaydetti.

Clarida, bu yıl ve sonrasında ekonominin seyrinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gidişatına bağlı olacağını yineledi.

Fed'in faiz oranlarını yükseltmeyi düşünmekten açıkça uzak olduğunu belirten Clarida, iş gücü piyasası ve enflasyonla ilgili koşullara işaret ederek, "Federal fon oranı hedef aralığını yükseltmek için üç gerekli koşulun 2022 sonuna kadar karşılanmış olacağına inanıyorum." dedi.

"Enflasyona yönelik riskler yukarı yönlü"

Richard Clarida, ekonominin bazı sektörlerinde talep ve arz arasında önemli dengesizlikler olduğuna işaret ederek, iş gücü piyasası ve küresel tedarik zincirlerindeki sorunlar azaldıkça enflasyon baskılarının gevşemesini beklediğini ifade etti.

Enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu belirten Clarida, "Bu yıl şimdiye kadarki enflasyon, bana göre uzun vadeli yüzde 2 uzun enflasyon hedefimizin 'ılımlı' bir şekilde aşılmasından çok daha fazlasını yansıtıyor ve gelecek yıl tekrarlanan performansı bir politika başarısı olarak görmeyeceğim." dedi.

Fed, 2-3 Kasım'da gerçekleşen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonucunda beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının artırılmasında sabırlı olabileceklerini belirterek, varlık alımlarını azaltmaya başlama kararının, Banka'nın faiz oranlarına ilişkin politikasıyla ilgili herhangi bir doğrudan sinyal amacı taşımadığını kaydetmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Enflasyon, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed Başkan Yardımcısı Clarida, faiz artışı için koşulların 2022 sonunda karşılanabileceğine işaret etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dev satışın ardından Newcastle United ilk imzayı attırdı! Yeni teknik direktör Eddie Howe oldu 18:33 Dev satışın ardından Newcastle United ilk imzayı attırdı! Yeni teknik direktör Eddie Howe oldu AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan 18:16 AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan "Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu?" sorusuna cevap Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil 17:30 Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı 17:20 Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti 16:36 Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları 16:10 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı 15:56 Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde 15:01 Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde

Son Dakika Haberleri
18:17 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu
17:35 PSV-Galatasaray maçında yayının kesilmesine sebep olmuştu! Acun Ilıcalı'nın kanalına yasa dışı bahis cezası kesildi
17:30 Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil
17:28 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor
17:20 Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı
17:12 Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik
16:51 Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı
16:50 Trabzonspor'da Bakasetas haftalarca forma giyemeyecek
16:38 Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı
16:35 Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sis ve pusu duyurusu: Yüzde 25 oranında azaltma yapılacak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sis ve pusu duyurusu: Yüzde 25 oranında azaltma yapılacak         
18:36
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
PSV-Galatasaray maçında yayının kesilmesine sebep olmuştu! Acun Ilıcalı'nın kanalına yasa dışı bahis cezası kesildi PSV-Galatasaray maçında yayının kesilmesine sebep olmuştu! Acun Ilıcalı'nın kanalına yasa dışı bahis cezası kesildi         
17:36
517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor         
17:29
Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı         
16:51
Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı         
16:31
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi         
15:51
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek         
14:11
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 18:40:09. #1.11#
SON DAKİKA: Fed Başkan Yardımcısı Clarida, faiz artışı için koşulların 2022 sonunda karşılanabileceğine işaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement