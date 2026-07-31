Fed Başkanı'ndan Faiz Artışına Destek - Son Dakika
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Fed Başkanı'ndan Faiz Artışına Destek

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Fed yetkilileri, yüksek enflasyona karşı faiz artışı gerektiğini vurguladı, duruşu yetersiz buldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Minneapolis Şubesi Başkanı Neel Kashkari, Cleveland Şubesi Başkanı Beth Hammack ve Dallas Şubesi Başkanı Lorie Logan, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelme riskine ve mevcut politika duruşunun yeterince kısıtlayıcı olmadığına işaret ederek, ???????bu haftaki para politikası toplantısında faiz artışından yana oy kullandıklarını bildirdi.

Kashkari, Hammack ve Logan, Fed'in 28-29 Temmuz'daki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin sabit tutulması kararına yönelik kullandıkları karşı oyların gerekçelerini paylaştı.

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, yaptığı yazılı açıklamada, politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana olduğu için FOMC'nin bu hafta aldığı para politikası kararına muhalefet ettiğini belirtti.

Enflasyonun 5 yıldan uzun süredir Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğine işaret eden Kashkari, art arda gelen arz şoklarının enflasyonun kalıcı olarak daha yüksek bir seviyeye yerleşmesine yol açabileceği durumlarda para politikasının önemli bir rolü olduğuna giderek daha fazla inandığını aktardı.

Kashkari, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesi riskine karşı enflasyon ve istihdamın seyrine ilişkin daha fazla veri toplarken para politikasını kademeli olarak sıkılaştırmayı tercih ettiğini belirtti.

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, "Enflasyon yüksek seviyelerde kalmaya devam ederse, bana göre, bir dizi küçük politika hamlesi yapmak, bekleyip sonunda daha cesur adımların gerekli olduğu sonucuna varmaktan daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

"FOMC'nin harekete geçme zamanı"

Cleveland Fed Başkanı Hammack da yaptığı açıklamada FOMC toplantısında politika faizinin artırılması yönünde oy kullandığını belirterek, enflasyonun çok uzun süredir çok yüksek seviyelerde seyrettiğine işaret etti.

Hammack, "Bana göre, kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonunun yüzde 2'lik hedefimize daha hızlı dönmesini sağlamak ve Amerikan halkına fiyat istikrarı konusunda verdiğimiz taahhüdü yerine getirmek için FOMC'nin harekete geçme zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek enflasyon ne kadar uzun süre devam ederse onu yeniden aşağı çekmenin o kadar zor ve maliyetli hale gelebileceğini belirten Hammack, enerji fiyatları da dahil olmak üzere arz yönlü faktörlerin bu yıl enflasyonu yükselttiğini ancak ekonominin talep tarafında da enflasyonist baskılar gördüğünü aktardı.

Hammack, yüksek enflasyonu çözülmesi gereken daha acil bir sorun olarak gördüğünü belirterek, "Daha yüksek bir federal fon oranı, ekonomik faaliyeti frenlemeye ve enflasyonist baskıları azaltmaya yardımcı olacaktır. Son toplantımızda harekete geçmeyi tercih ettim, çünkü mevcut politika duruşunu yeterince kısıtlayıcı bulmuyordum." ifadelerini kullandı.

"Politika sıkılaştırması olmadan enflasyon hedefin üzerinde seyretmeye devam edecek"

Dallas Fed Başkanı Logan ise enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşma yolunda ilerlemediğinin görüldüğünü belirtti.

Fiyatların hala çok hızlı yükselmeye devam ettiğine işaret eden Logan, "Herhangi bir politika kısıtlaması olmadan, enflasyon, beklenmedik bir şok yaşanana kadar muhtemelen hedefin üzerinde seyretmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Logan, kısa vadede ılımlı bir adım atılmasının daha sonra daha sert önlemler alma ihtiyacının ortaya çıkma olasılığını azaltacağını savundu.

Dallas Fed Başkanı Logan, "Fed'in iki hedefine ilişkin görünüm ve riskler arasında daha iyi bir denge sağlamak amacıyla, bu haftaki toplantıda faiz oranlarını çeyrek puan artırmayı tercih ederdim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed Başkanı'ndan Faiz Artışına Destek - Son Dakika

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