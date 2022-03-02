Fed Başkanı Powell, mart toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımının uygun olacağı görüşünde - Son Dakika
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Fed Başkanı Powell, mart toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımının uygun olacağı görüşünde

02.03.2022 20:16
Fed Başkanı Powell, mart toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımının uygun olacağı görüşünde

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın mart ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artışını destekleme eğiliminde olduğunu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde daha agresif hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın mart ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artışını destekleme eğiliminde olduğunu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde daha agresif hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.

Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin oturuma katıldı.

Temsilciler Meclisi üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, arz yönlü kısıtların karşısında yüksek talebin enflasyonu yarattığını anlattı.

Powell, Fed politikalarının arz yönlü zorlukları ele almadığını belirterek, destekleyici para politikasından vazgeçilmesi gerektiğini yineledi.

Faiz artışında "esnek olunacağı" vurgusu

ABD ekonomisinin çok güçlü olduğunu vurgulayan Powell, iş gücü piyasasının son derece sıkı, enflasyonun ise hedefin oldukça üzerinde seyrettiğini kaydetti.

Powell, gelecek aylarda faiz artışında esnek olacaklarını belirterek, asla "otomatik pilotta" olmadıklarını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısından önce Fed'in mart ayında faiz oranlarını yükseltmeyi planladığını aktaran Powell, Ukrayna'daki gelişmeler ışığında temkinli bir şekilde ilerleyeceklerini dile getirdi. Powell, "Bu olayların ekonomik etkileri oldukça belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mart toplantısında faiz artışının uygun olacağını düşündüğünü yineleyen Powell, "25 baz puanlık faiz artışını desteklemek için öneride bulunma eğilimindeyim." dedi.

Powell, mart toplantısında Fed'in bilançosunu küçültmeye yönelik plan üzerinde de ilerleme kaydedilmesinin beklendiğini kaydetti.

"Enflasyon yüksek kalmaya devam ederse daha agresif hareket etmeye hazır oluruz"

Enflasyonun bu yıl zirve yapacağına ve ardından düşmeye başlayacağına inandıklarına işaret eden Powell, enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi halinde ise bir veya birden fazla toplantıda 25 baz puanın üzerine çıkarak daha agresif hareket etmeye hazır olacaklarını dile getirdi.

Powell, Rusya-Ukrayna savaşının faiz görünümünü nasıl etkileyeceğinin henüz belli olmadığını belirterek, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Fed'in tetikte olması gerektiğini ifade etti.

Fed Başkanı Powell, ABD'nin finansal sisteminin Ukrayna'daki savaş ile başa çıkmak için yeterince güçlü olduğunu vurguladı.

Yaptırımların Rusya üzerindeki uzun vadeli etkilerini tahmin etmenin zor olduğunu kaydeden Powell, Rusya'ya yönelik yaptırımların ABD ekonomisi üzerinde doğrudan bir etkisi olmayacağını, ABD ekonomisinin Rusya ile çok az ilişkisi olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed Başkanı Powell, mart toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımının uygun olacağı görüşünde - Son Dakika


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