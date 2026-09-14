Fed beklentisi ve yapay zeka kaygısıyla altın 4 bin 284 dolara geriledi - Son Dakika
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Fed beklentisi ve yapay zeka kaygısıyla altın 4 bin 284 dolara geriledi

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Emtia piyasasında Fed'in bu hafta faiz artırma olasılığının yüzde 88'e çıkması ve yapay zeka endişeleriyle kıymetli ve baz metallerde sert satış baskısı görüldü. Altın yüzde 1,5 düşüşle 4 bin 284 dolardan işlem görürken Saxo Capital'den Ole Hansen altında zorlu bir hafta olabileceğini söyledi.

Emtia piyasasında haftanın ilk işlem gününde kıymetli metaller ve baz metallerde ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırım beklentileri ve yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin endişelerle sert satış baskısı görülüyor.

Orta Doğu'da gerilimin tırmanması, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin enflasyonist baskıların gücünü koruduğuna işaret etmesi, Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerini yükseltti.

Bölgede jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları, dünya genelinde enflasyonist baskıların sürmesine yol açarken yükselen tahvil faizleri ve dolara talebin artması, emtia piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor.

Öte yandan bu hafta Fed'in faiz toplantısı piyasaların odağında bulunuyor. İstihdam piyasasına ilişkin güçlü veriler, yükselen enflasyon beklentileri ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta faiz artıracağına ilişkin olasılık yüzde 88'e yükseldi.

Yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme???? hızını??? yavaşlatacağına dair endişeler de fiyatlamaları etkileyen unsurların başında geliyor.

Söz konusu gelişmelerle kıymetli metaller ve baz metallerde sert hareketler görüldü. Şu sıralarda ons bazında gümüş yüzde 3,3 düşüşle 62,3 dolardan, platin yüzde 2,3 kayıpla 1757 dolardan, paladyum yüzde 2,2 azalışla 1.274 dolardan ve altın yüzde 1,5 azalışla 4 bin 284 dolardan işlem görüyor.

Libre bazında ise bakır yüzde 2,3 düşüşle 6,3 dolardan, alüminyum yüzde 2 azalışla 1,48 dolardan alıcı buluyor.

Altın için zorlu bir hafta olabilir

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Altın, geçen hafta cuma günü ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan çekirdek enflasyon verisinin ardından, bugün de ham petrol fiyatlarındaki sert yükselişin enflasyon ve tahvil getirilerine ilişkin endişeleri artırmasıyla baskı altında kaldı." dedi.

Yükselen tahvil faizleri, Fed toplantısı ve artan petrol fiyatlarıyla altının zorlu bir hafta geçirebileceğini ifade eden Hansen, altında yükselişlerin görülebilmesi için 4 bin 400 doların üzerine çıkması gerektiğini söyledi.

Hansen, söz konusu gelişmelerin bakır fiyatlarını da etkilediğine dikkati çekerek, "Bakır geçen hafta yaklaştığı rekor seviyelerden geriledi ve destek seviyesi olan 6,5 doların altına indi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Saxo Capital, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed beklentisi ve yapay zeka kaygısıyla altın 4 bin 284 dolara geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fed beklentisi ve yapay zeka kaygısıyla altın 4 bin 284 dolara geriledi - Son Dakika
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