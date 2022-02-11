Üye Girişi
Fed, bu yıl bankaları işsizliğin arttığı ve ticari gayrimenkul fiyatlarının düştüğü senaryoda test edecek - Son Dakika

Fed, bu yıl bankaları işsizliğin arttığı ve ticari gayrimenkul fiyatlarının düştüğü senaryoda test edecek

11.02.2022 01:31
Fed, bu yıl bankaları işsizliğin arttığı ve ticari gayrimenkul fiyatlarının düştüğü senaryoda test edecek

ABD Merkez Bankası (Fed), bu yıl yapılacak stres testlerinde bankaların, işsizliğin yüzde 10'a çıktığı, ticari gayrimenkul fiyatlarının yüzde 40 azaldığı ve varlık fiyatlarında çöküş yaşandığı gibi aşağı yönlü senaryolara tabi tutulacağını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), bu yıl yapılacak stres testlerinde bankaların, işsizliğin yüzde 10'a çıktığı, ticari gayrimenkul fiyatlarının yüzde 40 azaldığı ve varlık fiyatlarında çöküş yaşandığı gibi aşağı yönlü senaryolara tabi tutulacağını bildirdi.

Fed, 2022 yılında bankaların tabi tutulacağı stres testlerinin varsayımlara dayanan senaryolarını yayımladı.

Bankadan yapılan açıklamada, bu yıl 34 büyük bankanın stres testine tabi tutulacağının bilgisi verilerek, bu bankaların ticari gayrimenkul ve kurumsal borç piyasalarında artan stresle birlikte ciddi bir küresel durgunluğa karşı test edileceği aktarıldı.

Açıklamada, stres testleriyle varsayımsal durgunluk senaryoları altında bankalarının dayanıklılığının değerlendirildiği kaydedilerek, söz konusu senaryoların tahminler olmadığı vurgulandı.

Bu yılki senaryoda ABD'de işsizlik oranının iki yıl için yüzde 10'luk zirveye ulaştığının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, işsizlik oranındaki büyük artışa, ticari gayrimenkul fiyatlarındaki yüzde 40'lık düşüş ve artan piyasa oynaklığı da dahil olmak üzere varlık fiyatlarında bir çöküşün eşlik ettiği ifade edildi.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Gayrimenkul, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed, bu yıl bankaları işsizliğin arttığı ve ticari gayrimenkul fiyatlarının düştüğü senaryoda test edecek - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
00:39 Aziz Yıldırım sinirden deliye döndü! Fenerbahçe'deki Galatasaraylı futbolcuları hedef aldı
00:11 Yozgat'ta ucuz yağ kuyruğu! Piyasanın altında fiyatı duyan sıraya girdi
00:10 Göztepe maçının yıldız ismi Ersin'i takım arkadaşı öv öv bitiremedi: Bizi çok kurtardı
00:05 İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 kişilik gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
23:55 Bu iddia kulisleri hareketlendirdi! Kabine'de ve çok önemli bir kurumda değişim yapılacak
23:37 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! Kripto para caiz mi?
23:24 Beşiktaş-Göztepe maçı 0-0 sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan son takım
23:23 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Seccad Yeşil tutuklandı
23:07 Survivor All Star'a damga vuran kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Hikmet ve Yunus Emre birbirine girmiş
23:04 Meteoroloji uyardı, eğitime kar molası verildi! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 01:37:36. #1.11#
SON DAKİKA: Fed, bu yıl bankaları işsizliğin arttığı ve ticari gayrimenkul fiyatlarının düştüğü senaryoda test edecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement