Fed'den Ekonomik Faaliyet Raporu - Son Dakika
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Fed'den Ekonomik Faaliyet Raporu

15.07.2026 21:59
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Fed, ekonomik faaliyetin çoğu bölgede arttığını, istihdamın yükseldiğini açıkladı.

NEW ABD Merkez Bankası (Fed), ülkenin çoğu bölgesinde genel ekonomik faaliyetin "hafif ila orta" düzeyde arttığını bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısını yayımladı.

Raporda, mayıs sonu ve haziran ayında ekonomik faaliyetin 12 bölgenin 11'inde "hafif ila orta" hızda arttığı, bir bölgede ise değişim göstermediği belirtildi.

Özellikle yakıt fiyatlarındaki yüksek seyrin diğer kategorilerdeki satışları baskılamasıyla tüketici harcamalarının sınırlı bir artış gösterdiğine işaret edilen raporda, birkaç bölgede isteğe bağlı harcamalarda düşüş olduğu veya tüketicilerin daha uygun fiyatlı ürünlere yöneldiği aktarıldı.

Raporda, bazı bölgelerde Dünya Kupası ziyaretçilerinin desteğiyle turizm faaliyetlerinin arttığına değinildi.

Genel olarak ekonomik büyümenin gelecek aylarda devam etmesinin beklendiği ifade edilen raporda, birkaç bölgenin ise yakıt maliyetlerine ilişkin görünümde yüksek belirsizlik bulunduğunu belirttiği kaydedildi.

"Ücret artışı çoğu bölgede hafif ila orta düzeyde gerçekleşti"

Raporda, istihdamın genel olarak arttığı, 5 bölgede istihdamda hafif, orta veya güçlü artışlar görülürken, 7 bölgede çok az değişim olduğu veya hiç değişim yaşanmadığı bildirildi.

İstihdamın, imalat, inşaat ve perakende dahil çeşitli sektörlerde arttığına değinilen raporda, birkaç bölgede istihdamın azaldığına dair bildirimler olsa da bu düşüşlerin sınırlı kaldığı belirtildi.

Raporda, ücret artışının çoğu bölgede hafif ila orta düzeyde gerçekleştiği ancak 2 bölgede yalnızca sınırlı ücret artışlarının görüldüğü kaydedildi.

"Fiyat artışı beklentileri bölgeler arasında farklılık gösterdi"

Fiyatların genel olarak orta düzeyde arttığına işaret edilen raporda, "9 bölge orta düzeyde, 2 bölge güçlü ve bir bölge hafif fiyat artışı bildirdi. Önceki raporlama dönemine kıyasla fiyat artış hızı tüm bölgelerde aynı kaldı veya yavaşladı." ifadelerine yer verildi.

Raporda, iş gücü dışındaki girdi maliyetlerinin hizmetler, inşaat ve imalat dahil çeşitli sektörlerde arttığı ve bu durumun kısmen enerji, ulaşım ve hammadde maliyetlerindeki yükselişi yansıttığı belirtilerek, Fed'in görüştüğü bazı kesimlerin söz konusu maliyet artışlarını Orta Doğu'daki çatışma veya gümrük vergileriyle ilişkilendirdiği aktarıldı.

Tüketici fiyatlarının yükselmeye devam ettiğine değinilen raporda, "Önümüzdeki aylara ilişkin fiyat artışı beklentileri bölgeler arasında farklılık gösterdi. Bazı bölgelerde enflasyonun mevcut hızında devam etmesi, diğer bölgelerde kısmen düşen yakıt fiyatları nedeniyle enflasyonun yavaşlaması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed'den Ekonomik Faaliyet Raporu - Son Dakika

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