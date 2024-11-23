Fed'den Mali Borç Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Fed'den Mali Borç Uyarısı

Fed, ABD'nin mali borcunun sürdürülebilirliğini en büyük finansal risk olarak belirtti.

23.11.2024 02:16
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ABD Merkez Bankası (Fed), ülkenin mali borcunun sürdürülebilirliğinin finansal istikrara yönelik en önemli risk olarak görüldüğünü bildirdi.

Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun kasım sayısını yayımladı.

ABD'nin finansal istikrarına yönelik risklere ilişkin yapılan anketin sonuçlarının paylaşıldığı raporda, ülkenin mali borcunun sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin listenin başında yer aldığı, bunu Orta Doğu'da tırmanan gerilim ile son ankette de sıklıkla dile getirilen politika belirsizliğinin takip ettiği anlatıldı.

Raporda, "ABD'nin mali borçlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler en çok belirtilen risk oldu. Artan Hazine ihraçlarının özel yatırımları engellemeye başlayabileceği veya ekonomik durgunlukta politika tepkilerini kısıtlayabileceği kaydedildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'nin resesyona girme riskinin de listenin üst sıralarında yer aldığı belirtilen raporda, önceki 6 anketin 5'inde ilk sıralarda yer alan kalıcı enflasyonist baskılar ve kısıtlayıcı para politikası duruşunun etkilerine ilişkin riskin bu kez daha az dile getirildiği kaydedildi.

Raporda, küresel ticarete ilişkin risklerin bir önceki ankete kıyasla daha sık belirtildiği, riskli varlık fiyatlarındaki düzeltme ve bankacılık sektöründeki stresin yeniden ortaya çıkmasının diğer riskler kadar öne çıkmasa da dile getirilmeye devam ettiği aktarıldı.

Ayrıca raporda, Çin ekonomisinin daha da zayıflamasının ve bir finans kuruluşuna yönelik siber saldırı olasılığının da gerçekleşmeleri halinde ciddi sonuçlara yol açabilecek riskler arasında görüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed'den Mali Borç Uyarısı - Son Dakika

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