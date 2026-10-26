Fed, ECB ve BoJ bu hafta faiz kararı verecek, ECB'den Fransa sinyali bekleniyor

ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) enflasyon risklerinin gölgesinde bu hafta para politikası kararları alacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yüksek seyreden enerji fiyatlarının küresel ölçekte enflasyon görünümüne etkileri ve yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler yatırımcılar tarafından takip edilirken, üç büyük merkez bankasının açıklayacağı faiz kararları piyasaların odağına yerleşti.

Orta Doğu'da süregelen gerilimlerin yeniden artabileceği endişeleri son dönemde enerji maliyetlerini yukarı itti. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu yeniden hızlandırabileceği ve merkez bankalarının faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutabileceğine yönelik öngörüler güçleniyor.

Fed'in faiz kararı 28 Ekim Çarşamba günü, ECB'nin kararı 29 Ekim Perşembe günü, BoJ'un kararı ise 30 Ekim Cuma günü açıklanacak. Fed, ECB ve BoJ'un bu hafta gerçekleştireceği toplantılarda politika faizlerini sabit tutması beklenirken söz konusu bankaların aralıkta ise faiz artırımına gidebileceği ihtimalleri güçlü kalmaya devam ediyor.

Bankaların karar metinlerinde vereceği mesajlar ve gelecek döneme ilişkin para politikası sinyallerinin de varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Gözler Fed'in enflasyon ve faiz mesajlarında

Küresel finansal sistemin merkezindeki en etkili para otoritesi olan Fed'in diğer merkez bankalarını da yönlendirme gücü bulunuyor.

Bu çerçeveden bakıldığında Fed'in atacağı adımlar ve özellikle Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı sözle yönlendirmelerin küresel ölçekte finansal koşulların seyrini etkilemesi bekleniyor.

Eylül ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükselten Fed'in bu toplantısında ileriye dönük sunulacak politikalar enflasyon görünümü ve faiz beklentileri açısından önem taşıyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun yüksek seyretmesinin, para politikasında gevşeme beklentilerini sınırladığını ve faizlerin uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik değerlendirmeleri güçlendirdiğini belirterek, bu nedenle Fed'in karar metninde enflasyon risklerine ve ilave sıkılaşma ihtimaline ilişkin ifadelerin, dolar ve ABD tahvil getirileri açısından dikkatle takip edileceğini söyledi.

ECB'den gelecek mesajlarda "Fransa" sinyalleri aranacak

ECB'nin toplantısında Avro Bölgesi'nde enflasyonun seyri, ekonomik büyüme görünümü ve enerji fiyatlarındaki yükselişin fiyat istikrarına olası etkileri öne çıkacak.

Banka, eylül ayında 3 temel politika faizini 25 baz puan yükseltmişti. Bu hafta gerçekleştirilecek toplantıda faiz kararının yanı sıra ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da bankanın gelecek dönemdeki politika yaklaşımına ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

ECB'nin söz konusu toplantıda 3 temel politika faizini sabit tutması bekleniyor. Ancak yüksek petrol fiyatları ve enflasyon riskleri nedeniyle ECB'nin sonraki toplantılarda faiz artırabileceğine yönelik beklentiler güçlü kalıyor.

Bunların yanı sıra Fransa'da şiddetlenen sokak olaylarının kamu maliyesini tehlikeye sokması üzerine, Fransa devlet tahvillerindeki satış baskısı derinleşti. Fransa'da artan borçlanma maliyetlerinin bölge geneline yayılma riski sürerken ECB'nin kararında bu durum karşısında adım atılıp atılmayacağına ilişkin sinyaller aranacak.

Bu arada, Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,07'ye çıkarak 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ayrıca 2013 yılından bu yana ilk kez Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizini geçti.

Makroekonomik veri tarafında Almanya'da eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 6,7 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken ağustosa göre de hızlandı. Ülkede ÜFE, yıllık bazda Mart 2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti.

Japonya'da çekirdek enflasyon BoJ'un hedefini aştı

Orta Doğu'daki gerilimlerin sonucunda petrol fiyatlarının yükselmesi enerji maliyetleri ve enflasyon endişelerini artırırken bu durum özellikle enerji ithalatına bağımlı Asya ekonomileri açısından olumsuz bir unsur olarak kalmaya devam ediyor.

Japonya'da enflasyon eylülde yıllık bazda yüzde 2,1 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Ülkede çekirdek enflasyon ise 9 ay sonra ilk kez eylülde yüzde 2'nin üzerine çıktı. Ülkede çekirdek enflasyonun BoJ'un yüzde 2 olan çekirdek enflasyon hedefinin üzerine sıçraması, bankaya yönelik "şahin" beklentileri kuvvetlendirdi.

Piyasalarda BoJ'un bu hafta politika faizini sabit bırakacağı ancak aralık toplantısında faiz artırımına gidebileceği ihtimalleri yükseldi.

BoJ, eylül ayında politika faizini yüzde 1,25 seviyesine yükseltmişti. Enflasyonun görünümü, ücret artışları ve ekonomik aktivite, BoJ'nin para politikasına ilişkin beklentilerde belirleyici unsurlar arasında bulunuyor.

Japonya'da ihracat eylülde yıllık bazda yüzde 16,7 artarak beklentilerin altında kalırken ağustosa göre de yavaşladı. Japonya'nın ihracatındaki artışta yarı iletkenlere ve yapay zeka ürünlerine yönelik güçlü talep etkili oldu.

Analistler, üç büyük merkez bankasının kararlarının yanı sıra faizlerin gelecekte izleyeceği patikaya ilişkin yönlendirmelerin küresel piyasaların seyri açısından önem taşıdığına işaret etti.

Enerji fiyatları kaynaklı enflasyon risklerinin güçlenmesi halinde faizlerin yüksek kalacağı beklentisinin tahvil getirileri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği, bunun da hisse senetlerinin değerlemeleri ve küresel risk iştahı üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.