Fed Ekonomi Raporu: Belirsizliklere Rağmen Büyüme Devam Ediyor

NEW ABD Merkez Bankası (Fed), kısmen Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda genişlediğini bildirdi.

Banka tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun temmuz sayısı yayımlandı.

Fed Başkanı Kevin Warsh'un haftaya Kongre'de sunacağı raporda, enflasyonun bu yıl yükseldiği ve enerji dahil arz şoklarının bir yansıması olarak yüzde 2'lik uzun vadeli hedefin üzerinde kalmaya devam ettiği belirtildi.

Raporda, işsizlik oranının çok az değişmesi ve düşük seviyede kalmasıyla, iş gücü piyasasının genel olarak istikrarını koruduğu aktarıldı.

Reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ilk çeyrekte ılımlı bir hızda büyüdüğüne işaret edilen raporda, hanehalkı tüketimindeki artışın sınırlı düzeyde kaldığı kaydedildi.

Raporda, "Genel hatlarıyla, kısmen Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyet sağlam bir hızda genişlemektedir." ifadesi kullanıldı.

Yılın geri kalan kısmında bağımsız çalışma gruplarının Fed'in para politikasının yürütülmesinde temel teşkil eden beş alanı inceleyeceği anımsatılan raporda, her bir çalışma grubunun mevcut uygulamaları inceleyeceği, alternatifleri değerlendireceği ve nihai karar Banka'da olmak üzere önerilerde bulunacağı aktarıldı.

"Uzun vadeli enflasyon beklentileri hedef ile uyumlu"

Raporda, fiyat artışlarına katkıda bulunan faktörler arasında, ithal ürünlerin maliyetini artıran geçmiş gümrük vergisi zamları, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol arzını sekteye uğratmasıyla fırlayan enerji fiyatları ve yapay zeka odaklı yüksek teknoloji ürünlerine duyulan yoğun talebin yer aldığı belirtildi.

Yılın başlarında enerji fiyatlarında görülen ani yükselişin ardından, kısa vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin bazı göstergelerin yukarı yönlü hareket ettiğine değinilen raporda, uzun vadeli enflasyon beklentilerine dair göstergelerin çoğunun ise Banka'nın yüzde 2'lik hedefiyle büyük ölçüde uyumlu seyir izlediği vurgulandı.

Raporda, iş gücü piyasasının bir soğuma döneminin ardından istikrara kavuştuğu, arz ve talebin kabaca dengede olduğu kaydedildi.

İlk çeyrekteki reel GSYH artışını, yüksek teknolojiye yönelik güçlü yatırım büyümesi ve geçen yılın dördüncü çeyreğindeki hükümet kapanmasının ardından federal alımlardaki toparlanmanın desteklediği ifade edilen raporda, konut piyasasının ise durgun kalmaya devam ettiği bildirildi.

Raporda, imalat sektöründe üretimin, veri merkezlerinin inşasıyla ilgili mallara yönelik artan talebi yansıtacak şekilde artış gösterdiği belirtilerek, ekonominin üretim kapasitesinin sağlam bir hızda artıyor gibi göründüğü aktarıldı.

"Finansal sistem genel olarak sağlam ve dirençli kaldı"

Yılın başından bu yana Hazine tahvili getirilerinin arttığına dikkat çekilen raporda, piyasadaki faiz oranı beklentilerinin de yukarı yönlü hareket ettiği vurgulandı.

Raporda, ABD finansal sisteminin genel olarak sağlam ve dirençli kalmaya devam ettiği ve kırılganlıkların yılın başından bu yana neredeyse hiç değişmediği ifade edildi.

Varlık değerlemelerinin hisse senedi, şirket borçları ve konut amaçlı gayrimenkul piyasalarında tarihsel normların üzerinde kalmaya devam ettiğine değinilen raporda, bazı özel kredi araçlarının temerrütler ve dayanak varlıkların kalitesi hakkındaki endişelerle ilk çeyrekte kayda değer çıkış talepleriyle karşılaştığı anımsatıldı.

Raporda, bazı özel kredi fonlarından çıkışlara sınırlama getirildiğine işaret edilerek, özel kredi piyasalarının normal şekilde işlemeye devam ettiği belirtildi.

Dış ekonomik aktivitedeki büyümenin, kısmen Orta Doğu çatışmasının ve ABD gümrük vergilerinin getirdiği ters rüzgarları yansıtacak şekilde, 2026'nın ilk yarısında genel olarak durgun olduğu ifade edilen raporda, ancak bu olumsuzlukların yapay zeka ile ilgili yatırımlardaki ani artışla kısmen dengelendiği kaydedildi.