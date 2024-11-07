Fed Faiz İndirimine Gitti - Son Dakika
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Ekonomi

Fed Faiz İndirimine Gitti

ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirdi.

07.11.2024 23:47
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirdi.

Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

Yılın başından bu yana iş gücü piyasası koşullarının genel olarak gevşediğine işaret edilen açıklamada, işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydetse de bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtilerek, "Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğunu değerlendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bankanın açıklamasında, hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Fed gevşeme döngüsüne eylül ayında 50 baz puanlık "jumbo" faiz indirimiyle başlamıştı

Fed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti.

Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.

Fed, son olarak eylül ayında politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirmiş ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekmişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak eylülde yıllık bazda yüzde 2,4 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed Faiz İndirimine Gitti - Son Dakika

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