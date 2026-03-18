Fed Faizi Sabit Tutma Kararını Açıkladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu, belirsizlik devam ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu için karşı oy kullandığı bildirildi.

Mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda genişlediğini gösterdiği belirtilen açıklamada, istihdam artışının düşük seviyede kaldığı, işsizlik oranının ise son aylarda çok az değiştiği kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiği ifade edildi.

Ekonomik görünümle ilgili belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğinin ifade edildiği açıklamada, "Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkileri belirsizdir." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 3,5-3,75 aralığında tutmaya karar verdiği bildirildi.

Fed bu yıla politika faizini sabit tutarak başlamıştı

Fed, geçen yılın ilk beş toplantısında politika faizini sabit tutarken, eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puan indirime gitmişti.

Banka, geçen yıl art arda üç faiz indirimi yapmasının ardından bu yılın ilk toplantısında politika faizini sabit tutmuştu.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 22:39:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.