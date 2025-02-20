Fed Tutanakları: Enflasyonda İlerleme Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Fed Tutanakları: Enflasyonda İlerleme Bekleniyor

Fed, enflasyonda daha fazla ilerleme olmadan faiz ayarlaması yapmayacağını belirtmişti.

20.02.2025 00:19
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NEW ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar, politika faizinde ilave ayarlamalar yapmadan önce enflasyon konusunda daha fazla ilerleme beklendiğini ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 28-29 Ocak'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, faiz indirimi için enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmesinin istendiğini gösterdi.

Ekonomik faaliyet ve istihdama ilişkin temel projeksiyonlar etrafındaki risklerin kabaca dengeli olduğunun değerlendirildiği aktarılan tutanaklarda, enflasyona ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğu kaydedildi.

Tutanaklarda, FOMC'nin halen kısıtlayıcı olan para politikası duruşu gibi çeşitli faktörlerin enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmaya devam edeceğine dikkat çekilerek, bazı Fed yetkililerinin mevcut politika faiz oranının nötr seviyenin çok üzerinde olmayabileceğini belirttiği ifade edildi.

Ekonomik görünüme ilişkin risk ve belirsizliklere değinilen tutanaklarda, Fed yetkililerinin çoğunun FOMC'nin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede bulunduğu kanaatinde olduğu ancak birkaçının enflasyon hedefine dair risklerin daha fazla olduğunu değerlendirdiği belirtildi.

Tutanaklarda, yetkililerin özellikle ticaret ve göç politikasındaki muhtemel değişikliklerin, jeopolitik gelişmelerin tedarik zincirlerini bozma potansiyeli ve beklenenden daha güçlü hane halkı harcamalarının enflasyon üzerindeki olası etkilerini dile getirdiği bildirildi.

FOMC'nin ekonomik faaliyet, iş gücü piyasası ve enflasyon için gelişen görünümü değerlendirmek için iyi bir konumda olduğuna işaret edilen tutanaklarda, "Fed yetkilileri ekonominin maksimum istihdama yakın kalması halinde politika faizinde ilave ayarlamalar yapmadan önce enflasyon konusunda daha fazla ilerleme görmek isteyeceklerini belirtti." ifadesi yer aldı.

Tutanaklarda, şunlar kaydedildi:

"Birçok yetkili, ekonominin güçlü ve enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi halinde FOMC'nin politika faizini kısıtlayıcı seviyede tutabileceğini belirtirken, birkaçı iş gücü piyasası koşullarının kötüleşmesi, ekonomik faaliyetin duraklaması veya enflasyonun yüzde 2'ye beklenenden daha hızlı dönmesi halinde politikanın gevşetilebileceğini belirtti."

Borç limiti dinamiklerine bağlı olarak gelecek aylarda rezervlerde önemli dalgalanma potansiyeline işaret edilen tutanaklarda, bazı yetkililerin bu durum çözülene kadar bilanço küçültmesinin duraklatılması veya yavaşlatılmasının uygun olabileceğini belirttiği aktarıldı.

Fed'in gelecek toplantısı 18-19 Mart'ta yapılacak.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed Tutanakları: Enflasyonda İlerleme Bekleniyor - Son Dakika

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