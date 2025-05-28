Fed Tutanakları: Temkinli Yaklaşım Ön Planda - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fed Tutanakları: Temkinli Yaklaşım Ön Planda

28.05.2025 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fed'in son toplantısında, hükümet politikalarındaki değişikliklerin belirsizliği vurgulandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar, Banka yetkililerinin, hükümet politikalarındaki değişikliklerin ekonomik etkileri netleşene kadar "temkinli bir yaklaşım" benimsenmesinin uygun olduğunu değerlendirdiğini ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 6-7 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Banka yetkililerinin, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin daha da arttığı konusunda hemfikir olduğunu gösterdi.

Tutanaklarda, ekonomik büyüme ve iş gücü piyasasının hala güçlü, mevcut para politikasının ise ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı olması nedeniyle, enflasyon ve ekonomik faaliyet görünümlerine dair daha fazla netlik sağlanmasını beklemek için "iyi bir konumda" olunduğu aktarıldı.

Fed tutanaklarında, "Yetkililer, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin daha da arttığı, hükümet politikalarındaki bir dizi değişikliğin net ekonomik etkileri daha belirgin hale gelene kadar temkinli bir yaklaşım benimsenmesini uygun kıldığı konusunda mutabık kaldı." ifadeleri yer aldı.

Banka yetkililerinin genel olarak istihdam ve ekonomik faaliyete yönelik aşağı yönlü risklerin ve enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin arttığı görüşünde olduğu belirtilen tutanaklarda, bunun başlıca nedeni olarak ise gümrük tarifelerindeki artışların potansiyel etkilerinin gösterildiği aktarıldı.

Tutanaklarda, para politikası değerlendirilirken, yetkililerin enflasyonun hala bir miktar yüksek seyrettiğini belirtiği kaydedildi.

Yetkililerin enflasyonun ve işsizliğin yükselme risklerinin arttığı konusunda hemfikir olduğuna işaret edilen tutanaklarda, "Neredeyse tüm yetkililer enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceği riski hakkında yorumda bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Tutanaklarda, açıklanan ticaret politikalarının yetkililerin önceki tahmininde varsaydığı politikalara kıyasla reel ekonomik faaliyet üzerinde daha büyük bir baskı oluşturması nedeniyle 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin büyüme tahmininin mart toplantısı için hazırlanan projeksiyona kıyasla daha zayıf olduğu kaydedildi.

Bankanın tutanaklarında, "Reel ekonomik faaliyete yönelik riskler aşağı yönlü olduğu görüldü ve yetkililer ekonominin resesyona girme olasılığının temel tahmin kadar olası olduğunu değerlendirdi." ifadeleri yer aldı.

Fed'in gelecek toplantısı 17-18 Haziran'da yapılacak.

Kaynak: AA

Politika, Hükümet, Ekonomi, Finans, Banka, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed Tutanakları: Temkinli Yaklaşım Ön Planda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu 1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi Türkiye’de bir ilk Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi! Türkiye'de bir ilk
Bolu’da gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem Bolu'da gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem
Eşinden tokat yiyen Macron rezil oldu Afişte yazan slogan bomba Eşinden tokat yiyen Macron rezil oldu! Afişte yazan slogan bomba
Köprü trafiğini kilitleyen kaza 5 araç birbirine girdi Köprü trafiğini kilitleyen kaza! 5 araç birbirine girdi
Erdoğan’ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu’nun yeni görevi belli oldu Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu
Dünya bu görüntüyü konuşuyor Gazze’de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

19:39
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:53
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
18:16
Hatay diken üstünde 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
09:47
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
09:41
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
09:29
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem’i katletmiş
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katletmiş
09:24
Burcu Esmersoy’dan bikinili şov Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında
09:13
Görüşmeler başladı Galatasaray’da Bernardo heyecanı
Görüşmeler başladı! Galatasaray'da Bernardo heyecanı
08:59
Bıçak altına yatan Devrim Özkan’dan yeni haber
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 22:48:22. #7.13#
SON DAKİKA: Fed Tutanakları: Temkinli Yaklaşım Ön Planda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.