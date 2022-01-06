FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte

Kripto para piyasasında deprem! Yatırımcının zararı büyük, ani düşüşün iki nedeni var

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Son dönemde dünyada Bitcoin üretim sektörü hızla gelişiyor. Kazakistan da Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ABD'den sonra ikinci sıraya yükselmişti. Kripto para üretimi sıralamasında ise yüzde 35,4 payla ABD birinci, Rusya yüzde 11,2 payla üçüncü olmuştu.

HALK AYAKLANDI, HÜKÜMET İSTİFA ETTİ

Kazakistan hükümetince yatırım potansiyeli yüksek sektör olarak nitelendirilen Bitcoin madenciliğinde ülkede 20'den fazla şirketin faaliyet gösterdiği ifade edilirken ülkede olaylar patlak verdi. Akaryakıt zamları sonrasında ayaklanan halk, sokaklarda protesto başlattı. Ortalığın karıştığı ülkede hükümet istifa etti. Yeni dönemde nasıl bir yol haritası izleneceği ise henüz belirsiz.

BITCOIN DÜŞÜŞTE

Kripto para piyasasında lider ülkelerden biri olan Kazakistan'da yaşanan tüm olaylar, bu sektörü de vurdu. Öte yandan Fed'in önümüzdeki aylarda faiz artırımına gideceğinin sinyallerinin verilmesi etkisi ile kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, 43 bin 160 dolar seviyelerinde değerleniyor.

Bitcoin şu sıralarda, dünkü yüzde 5'lik düşüşün ardından yeni günde de yüzde 2,3 azalışa gitti. Altının ons fiyatı ise dün 1.830 dolardan başlayan düşüşünü bugüne de taşıyarak 1.800 dolar sınırına geriledi.