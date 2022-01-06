Üye Girişi
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte - Son Dakika

FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte

06.01.2022 10:12

Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ABD'den sonra ikinci sırada yer alan Kazakistan'da halk sokağa döküldü. Akaryakıt zammının ardından çıkan olaylar sebebiyle hükümet istifa etti. Yaşananlar ve FED tutanakları nedeniyle Bitcoin sert düşüş yaşadı.

Son dönemde dünyada Bitcoin üretim sektörü hızla gelişiyor. Kazakistan da Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ABD'den sonra ikinci sıraya yükselmişti. Kripto para üretimi sıralamasında ise yüzde 35,4 payla ABD birinci, Rusya yüzde 11,2 payla üçüncü olmuştu.

HALK AYAKLANDI, HÜKÜMET İSTİFA ETTİ

Kazakistan hükümetince yatırım potansiyeli yüksek sektör olarak nitelendirilen Bitcoin madenciliğinde ülkede 20'den fazla şirketin faaliyet gösterdiği ifade edilirken ülkede olaylar patlak verdi. Akaryakıt zamları sonrasında ayaklanan halk, sokaklarda protesto başlattı. Ortalığın karıştığı ülkede hükümet istifa etti. Yeni dönemde nasıl bir yol haritası izleneceği ise henüz belirsiz.

BITCOIN DÜŞÜŞTE

Kripto para piyasasında lider ülkelerden biri olan Kazakistan'da yaşanan tüm olaylar, bu sektörü de vurdu. Öte yandan Fed'in önümüzdeki aylarda faiz artırımına gideceğinin sinyallerinin verilmesi etkisi ile kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, 43 bin 160 dolar seviyelerinde değerleniyor.

Bitcoin şu sıralarda, dünkü yüzde 5'lik düşüşün ardından yeni günde de yüzde 2,3 azalışa gitti. Altının ons fiyatı ise dün 1.830 dolardan başlayan düşüşünü bugüne de taşıyarak 1.800 dolar sınırına geriledi.

YORUMLAR
500

Kazakistan, Bitcoin, Hükümet, Fed, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte - Son Dakika Ekonomi


Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı         
11:00
Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi         
10:57
Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekleniyor! Listede iki isim daha var Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekleniyor! Listede iki isim daha var         
10:49
Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın! Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın!         
10:44
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48

Son Dakika Haberleri
10:59 Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı
10:58 Koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu
10:57 Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi
10:55 Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim
10:49 Güne yükselişle başlayan dolar şu anda 13,80'den işlem görüyor
10:49 Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekleniyor! Listede iki isim daha var
10:43 Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın!
10:36 TÜSİAD Başkanı: Bunlar doğru adımlar ise neden enflasyon bu denli şiddetli yükseliyor?
10:31 Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş
10:28 Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 11:07:16. #1.12#
SON DAKİKA: FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement