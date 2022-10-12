Fed tutanakları, yüksek faiz oranlarının bir süre daha devam edeceğinin sinyalini verdi - Son Dakika
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Fed tutanakları, yüksek faiz oranlarının bir süre daha devam edeceğinin sinyalini verdi

12.10.2022 22:24
Fed tutanakları, yüksek faiz oranlarının bir süre daha devam edeceğinin sinyalini verdi

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için daha sıkı bir politika duruşuna geçilmesi ve bu duruşun sürdürülmesi gerektiğini kararlaştırdığını ortaya koydu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için daha sıkı bir politika duruşuna geçilmesi ve bu duruşun sürdürülmesi gerektiğini kararlaştırdığını ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 20-21 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin 75 baz puan artışla yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğini gösterdi.

Tutanaklarda, "Yetkililer, Fed'in fiyat istikrar ve maksimum istihdam hedeflerini başarmak için Komitenin daha sıkı bir politika duruşuna geçmesi ve ardından bu duruşu sürdürmesi gerektiği kararına vardı." ifadesi kullanıldı.

"Enflasyon tahmin edilenden daha yavaş düşüyor"

Enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ettiği ve uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde bulunduğunun gözlemlendiği belirtilen tutanaklarda, son dönemdeki enflasyon verilerinin genel olarak beklentilerin üzerinde geldiği ve buna bağlı olarak enflasyonun tahmin edilenden daha yavaş düştüğü kaydedildi.

Tutanaklarda, "Pek çok yetkili, enflasyonu düşürmek için çok az önlem almanın maliyetinin, çok fazla önlem almanın maliyetinden daha büyük olabileceğini vurguladı." değerlendirmesi yer aldı.

Bazı yetkililerin, özellikle oldukça belirsiz mevcut küresel ekonomik ve finansal ortamda, ekonomik görünüm üzerinde önemli olumsuz etki riskini azaltmak amacıyla daha fazla politika sıkılaştırmasının hızını ayarlamanın önemli olacağını düşündüğüne işaret edilen tutanaklarda, yetkililerin orta vadede enflasyon baskılarının kademeli olarak azalacağı kanaatinde oldukları bildirildi.

Faiz artışlarının hızının yavaşlatılmasının bir noktada uygun olacağına işaret edildi

Tutanaklarda, yetkililerin politika ayarlamalarının kümülatif etkilerini değerlendirirken, bir noktada faiz artırımlarının hızını yavaşlatmanın uygun olacağı konusunda anlaştığı aktarıldı.

Bazı yetkililerin para politikası kısıtlayıcı bir bölgeye taşındıkça risklerin daha iki taraflı hale geleceğini gözlemlediği kaydedilen tutanaklarda, diğer ülkelerdeki parasal sıkılaşma ve küresel ekonomik görünümün zayıflaması da dahil olmak üzere gelecek dönemde ABD'deki ekonomik faaliyeti kısıtlayabilecek faktörlerin arttığı belirtildi.

Fed'in bir sonraki FOMC toplantısının 1-2 Kasım'da yapılması planlanıyor.

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YORUMLAR
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New York borsası, Fed tutanaklarının ardından düşüşle kapandı New York borsası, Fed tutanaklarının ardından düşüşle kapandı ABD'de, eylül ayına ilişkin enflasyon verileri yarın açıklanacak ABD'de, eylül ayına ilişkin enflasyon verileri yarın açıklanacak
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed tutanakları, yüksek faiz oranlarının bir süre daha devam edeceğinin sinyalini verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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